Todo se define en el Monumental. River y Boca empatan en la ida de la final

“Fue muy bueno empatar el partido y esperemos que el próximo podamos salir campeones”, enfatizó Pratto.

Sorprendió el "Muñeco"

“Creo que hicimos un excelente partido. Nos equivocamos en algunas pelotas, pero creo que es un justo resultado”, valoró Benedetto. “Hicimos un buen partido los dos equipos, y bueno, esto se resuelve el partido que viene en cancha de River”.

BUENOS AIRES (AP) —se recuperó en dos ocasiones de la desventaja y consiguió uncon sabor a triunfo, 2-2 como visitante ante, en el encuentro de ida de lade laRamón, a los 34 minutos, y Darío, a los 45, fueron los encargados de darle las ventajas fugaces al Xeneize durante el primer duelo de la inédita final entre los gigantes yrivales del futbolLucaslogró el gol con el quealcanzó por primera vez, a los 36. Carlosse convirtió en villano con un gol en su propio arco a los 61, que dejó el duelo empatado para la revancha, prevista para el sábado 24 de noviembre en el estadiodeEl cotejo, en el que los acérrimos rivales del futbolse miden en la final del máximo certamen de clubes en, debía jugarse el sábado pero unatorrencial obligó a laa posponerlo para el domingo.El timonel millonario Marcelo, pese a no poder asistir a lapor sanción de la, sorprendió a su rival boquense Guillermo Barroscon un esquema de cinco jugadores en defensa. Lucas Martínez Quarta se incorporó a dicha línea, junto a Gonzalo Montiel por la banda derecha, mientas que los zagueros Jonatan Maidana y Javier Pinola y Milton Casco ocuparon el lateral izquierdo.En el comienzo del duelo,fue claramente superior, sin amedrentarse por la presión de unadonde no cabía un alfiler desde una hora antes del encuentro. A los seis minutos, un tiro libre de Gonzalo Martínez con destino de ángulo fue salvado por el arquero Agustín, una de las figuras del partido. En el tiro de esquina siguiente, el propio enlace ejecutó un preciso centro que cabeceó apenas desviado Martínez Quarta.Por si el asedio rival fuera poco,sufrió la sensible baja de Cristian Pavón, esto debido a una lesión muscular. Considerado titular indiscutible, Pavón se retiró entre lágrimas del partido dejando su lugar al "Pipa", quien llegaba en estado de gracia luego de los tres goles en semifinales.En su momento de mayor desconcierto,se encontró con la ventaja. En una embestida,arrió a los defensores millonarios y fusiló a Franco, quien en su primera intervención en el partido atajó el remate pero dio rebote, que goleador boquense no desaprovechó.Apenas un minuto duró la delantera.movió del centro y en la jugada siguiente empató el partido. Lucas, con pasado boquense, recibió un pase cruzado de Martínez; le ganó en velocidad a Lisandro Magallán y definió cruzado de derecha.No un balde, sino una piscina de agua helada se derramó sobre los fanáticos boquenses. Pero antes del descanso,tomó otra vez la delantera con tiro libre llovido del colombiano Sebastián Villa quemandó a la red de cabeza, anticipándose al colombiano Borré.El equipo derespondió con la misma receta para poner el 2-2.lanzó un tiro libre muy similar el colombiano de, al corazón del área. En su afán de despejar, el defensoranticipó apero metió el balón contras su propia valla.A diez del final,sufrió la segunda baja en sus filas: el lateral Leonardo Jara, con una contractura.En tiempo cumplido, Tévez (que ingresó en el complemento) habilitó a, que a punto de liquidar a su presa se topó con la figura del arquero, otra vez salvador en una jugada que podría significar media copa paraCon menos euforia que al comienzo, la hinchada deigual reconoció a sus jugadores al final y los despidió al grito "daremos la vuelta en el".