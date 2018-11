El rejoneadorfue elde lade laen la. En su primer toro de la tarde tuvo aplausos. Bien en su faena, pero falló al momento de entrar a matar.En su segundo toro, indultó a Fantasma de la Ganadería de Enrique Fraga.lade Ventura. Se cayó la plaza de lo emocionante en cada minuto de lidia. Dio la vuelta al ruedo con su rabo simbólico acompañado del ganadero.en su primer toro se llevó una oreja por petición del público. Gran faena del español. Su segundo toro salió malo y no tuvo suerte. Genio y figura, por muchos ovacionado y por otros tantos abucheado.en su primer burel no tuvo suerte. En el segundo recibió una voltereta y ya no pudo salir a concluir su faena. Mató su animal el español Enrique Ponce. El Payo sufrió una cornada en la rodilla derecha, tuvo que ser atendido en la Plaza.Luis David Adame no tuvo suerte a la hora de matar, pinchó en tres ocasiones al primero de su lote. La segunda faena fue similar, falló con la espada.Ellució una gran entrada, lleno en la zona numerada y una cantidad considerable en general.Seguro te interesa: