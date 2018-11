Ni oferta, ni intención: un café para el León y Boselli

2018-11-12 00:00:00 | FRANCISCO VELA

El silencio de ambas partes está llegando a puntos insostenibles

El "Matador" es el segundo goleador histórico de la institución con 129 anotaciones | Foto: Omar Ramírez



No hay oferta, el Club León ya busca el remplazo de Mauro Boselli. Sobre la mesa no hay siquiera la intención de continuar, ambas partes aguardan el acercamiento uno del otro.

De la manera más cordial, por favor, acaben con la especulación: si no por lo que pudo ser, sí por todo lo que fue.

La continuidad o no de Boselli en el León se debate por todos y en todos lados menos por los directivos y jugador, y se hace fuera de las oficinas del club.

A siete meses de que termine el contrato del capitán y delantero del León, las versiones apuntan a que el Club León ya está buscando quien ocupe el lugar del goleador histórico.

El departamento de inteligencia deportiva se ha sumado al ojo de los esmeraldas para hacer la transición, terminar la "era Boselli" e iniciar una nueva el próximo torneo. No hay intención de renovar al "Matador" y, de acuerdo a la versión de gente cercana a la directiva y al jugador, no existe si quiera un indicador de que se quiera comenzar una negociación.

La polémica pasa, además de si debe seguir o no en el León, también por el silencio que ambas partes guardan. Podrá o no gustar que se quede, podrá ser necesario que se quede o no. Se podrá pensar que su ciclo terminó, pero lo que no se entiende es porque se ha llegado hasta este punto la relación.

Versiones alrededor de la figura del atacante hay muchas, pero también hay 129 goles.

No hay, y no existe, quien garantice que con "X" o "Y" inversión económica un jugador te rentabilice con tal cantidad histórica de goles. También es cierto que la institución bajó el rigor de sus contrataciones y, para efectos prácticos, cada renovación de un jugador equivale a un fichaje.

Mientras tanto, el tiempo avanza, la información oficial es nula y a menos información, mayor especulación. Especulación que no hace bien, daña a la institución y daña al jugador.

Se está desgastando mucho el tema y también el nombre de ambas partes, son tiempos complicados y no es nuevo en el futbol mexicano que jugadores ganadores terminan por convertirse en jugadores incómodos para las instituciones. Boselli no sería el primero que sale así de un club: en medio de una nebulosa espesa, con fricciones, en situaciones poco claras y siempre con mucha especulación sobre su partida.

En la mesa no hay propuesta, ni cheque, y mucho menos una posible intención manifiesta de ninguna de las partes, asumimos que el León quiere a Mauro y que Mauro quiere al León, pero hoy no hay ni la mesa para que se sienten a charlar y conocer las condiciones de ambas partes.

Sentarse a negociar con un futbolista que ha logrado tanto en un club no debe ser nada sencillo pero tampoco es imposible, o será que el León no tiene la capacidad de gestionar negociaciones de alta tensión.

¿Quién debe dar el primer paso?

¿Boselli?

¿El Club León?

Venga, yo pongo el café, la mesa y las galletas.

La afición invita al club y Boselli a que se sienten, a que acaben con especulaciones. Que el amor no terminará después de negociar, que una firma de finiquito o de continuidad no acabará la gran historia que juntos han escrito.

Callar y operar desde el silencio dañan, porque al final no importará el motivo real por el que sigan o no juntos, solo prevalecerán las sensaciones y percepciones que dejen.

Espero pronto se junten, los convoca la afición y la historia. No se preocupen por el café, ese lo invita la afición.

Que la decisión que se tome enaltezca esa relación, que honre lo que cada uno representa para el otro. Si tiene que irse que se vaya con gloria y si se queda, que lo haga igual.