Presidente de Pumas lamenta falta de oportunidades en el Tri

Ares de Parga pide oportunidad para los jugadores de #Pumas en el TRI

"Me parece que (Alfredo) Saldívar, (Luis) Quintana, (Alan) Mozo merecían una oportunidad, si no los llama 'Tuca' es problema de él, vendrá otro técnico y esperemos que sí los vea", dijo.

Rodrigo Ares de Parga el presidente de los @PumasMx, festejó el pase a Liguilla con la afición universitaria en el Nemesio Diez.



( Daniel PA)

"De este tema no sé, es decisión de Yon de Luisa (Presidente de la FMF) y nosotros, los presidentes, no nos vamos a involucrar en eso".

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- no se explica por qué la, sigue a jugadores del cuadro universitario pese a que han realizado una buena campaña. "Los jugadores son como mis hijos y me duele que no los llamen", dijo el directivo quien recordó que hay varios futbolistas que tienen para integrar al equipo Tricolor. Sobre la designación del nuevo entrenador nacional, comentó que no corre prisa porque la próxima Copa del Mundo se realizará en diciembre de 2022 "y tendrá cuatro años para trabajar". Evitó hablar sobre la investigación que realiza sobre los equipos de la Liga MX por el monopolio de registros "de eso no sé nada". Por último, mencionó que le agrada el rendimiento y confía en que será protagonista durante la del