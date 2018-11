Hubo advertencias sobre inseguridad



"Aproximadamente 38 personas resultaron lesionadas. Desafortunadamente, como tal fue una omisión por parte de los organizadores, los responsables de este evento”

Los afectados esperaban a la cantante Yuridia. FOTO: Reforma.

No cancelaron, sólo removieron las gradas destruidas

Imágenes tomadas de Google.



"Posterior al incidente se indicó la suspensión total del evento. Tuvimos una suspensión aproximada de dos horas, lo cual fue desacatado completamente por el personal que organizó este evento. No se detuvo”

Entre 30 y 40 personas resultaron lesionadas cuando las gradas en las que estaban sentados colapsaron, mientras esperaban la aparición de la cantante Yuridia.Fue en un hotel en Nuevo Vallarta donde ocurrió el incidente, debido a que las gradas no fueron colocadas correctamente, la zona no era segura.Protección Civil Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, informó que había notificado a los organizadores que tenían que supervisar la zona de gradas por no ser segura.El peso de las personas hizo que la estructura comenzara a balancearse y cayó; varias ambulancias llegaron al lugar y trasladaron a la gente a hospitales de Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta, Jalisco.Pese a que Protección Civil quería cancelar el evento, no fue así, y la cantante se presentó después del incidente, como relata El Imparcial.El concierto por el que esperaban las personas lesionadas fue de la cantante Yuridia. Fue una parte de las gradas la que se cayó, en el hotel Hard Rock. Como relata El Sol de Nayarit, se señaló que se cobró una cuantiosa suma por el concierto para el cual nunca hubo una revisión al interior del inmueble.