Verónica Castro llama 'estupideces' a lo que dice Pati Chapoy y se arma pleito

¿Qué dijo Pati Chapoy?



"Estoy recibiendo la confirmación de la señora Verónica Castro que canceló la obra que iba a hacer con el señor Alejandro Gou y le pregunté: ¿se cancela por tu regreso a La Casa de las Flores?, y me dice: ‘no, por tanto chisme, quieren volver a amarrar navajas y ya no tengo edad para esas payasadas”



"Me molesta mucho todo lo que está sucediendo y supongo que a Lucía le debe de molestar igual que hagan esas estupideces, no hay necesidad de amarrar navajas, de estar diciendo tonterías entre la una y la otra”

Pati Chapoy y Verónica Castro están envueltas en un escándalo por una serie de declaraciones y "dimes y diretes" que la mamá de Cristian Castro llamó "estupideces".Chapoy dijo que la actriz regresaría al teatro con la obra Adorables Enemigas, pero Castro envió un mensaje a la jefa de Ventaneando dejando claro que ella no aceptó participar en ese proyecto.También se mostró inconforme con los comentarios de una supuesta rivalidad con su colega Lucía Méndez, pues Pati habría dicho que no podían verse ni en pintura y que por eso Verónica canceló su participación.Sobre el comentario, Pati informó:A Verónica Castro no le gustó para nada que hablaran de un disgusto entre Lucía Méndez y ella y dijo:Pati Chapoy dijo que ella en ningún momento afirmó nada pues su labor como periodista en decir todo lo relacionado.Con información de La Verdad Noticias, Noticias Francas TV y agencias.