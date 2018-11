El Derecho de Gil Borja

Por la actividad propia que me toca desarrollar en la Universidad Politécnica de Tulancingo, tengo la oportunidad de convivir, coincidir e inclusive disentir con pares académicos, investigadores y catedráticos de distintas instituciones de educación superior.



La interacción se da con personajes de distintos grados académicos y áreas del conocimiento, inclusive de otros países, a pesar de que, a decir verdad, en México hay grandes talentos.



Las últimas semanas y por diversos eventos, he tenido la fortuna de trabajar con integrantes de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), obvio con estudiosos de la rama de las ciencias exactas, la física, la química, y las más diversas ingenierías que te puedas imaginar.



Parte de la convivencia se dio en mesas de trabajo, tocando entre otros temas, los retos de los jóvenes que para el año 2050 estudien una ingeniería; al principio todo parecía que sería operante sólo para esta rama de profesionistas.



Para sorpresa de todos, nos dimos cuenta que los problemas y retos, sin importar la vocación de cada estudiante, serán similares.



Así como hace años veíamos películas de ciencia ficción que inclusive al día de hoy parecen superadas, también se observan situaciones complejas, que si no actuamos oportunamente, será convertirán en una catástrofe.



Estimados lectores, pareciera que hablar del año 2050, es hablar de una fecha en la que quizá muchos de los que hoy estamos aquí no nos toque ver, pero lo mismo decíamos del año 2000, del 2015 y próximamente del 2020.



Quienes tenemos 35 años o más, no fuimos formados con grandes herramientas tecnológicas ni ideas globalizadoras, sin embargo aprendimos la importancia de tener ciertos valores que evitaron “deshumanizarnos”.



Si, resulta extraño el término, pero con facilidad vemos en las redes sociales que se arma un terrible escándalo si alguien patea a un indefenso perro, pero nadie se queja si la agresión es en contra de un infante.



Los tiempos conllevan cambios sociales y aprender a adaptarse significa supervivencia, el problema estriba en que perdemos de igual manera el asombro que nos causaban las cosas más simples y el respeto a la naturaleza.



Hoy somos más de 120 millones de mexicanos, para el 2050 no hay una proyección real y aunque muchos jóvenes hoy expresan no contraerán matrimonio ni tendrán hijos, si estamos todos, acabando con los recursos naturales, matando de una manera rápida y con un toque de rapiña todo a nuestro alrededor.



Imagina un planeta sin fronteras, grandes avances tecnológicos… Pero sin agua, sin aire limpio, con grandes pandemias y hambrunas, con el 80% de las especies animales extintas, con mares contaminados y sin vida; si, el precio es altísimo y el futuro poco esperanzador.



Quizá no sirve el esfuerzo mínimo de una persona por empezar a cuidar el planeta que tenemos, pero si somos muchos los que iniciamos con un pequeño esfuerzo, puede ser el inicio de un gran cambio.



Por hoy me despido, esperando tus comentarios.

Hasta la próxima.