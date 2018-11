Emite Auditoría Superior observaciones por 3 MDP en Cuenta Pública de Huejutla

La(ASEH) emitióque generaronal ayuntamiento depor229 mil 189.67 pesos; los cuales, son porque, hasta la fecha, no han sido justificados.Lo anterior lo documenta la ASEH en la segunda entrega de Informes Individuales sobre la, en la que formuló 20 observaciones que generaron 16 recomendaciones.Menciona que dichas observaciones y recomendaciones “no necesariamente implica daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al Patrimonio de la Entidad Fiscalizada”; sin embargo, también refiere que no exime a dicho Ayuntamiento de las responsabilidades a que haya lugar por los actos u omisiones que generaron los resultados de auditoría.La ASEH detalla que dentro del proceso de fiscalización se seleccionaron nueve obras públicas, de las cuales, seis corresponden a Proyectos de Desarrollo Regional y tres más a Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión.Tan solo en la construcción de dos módulos en la Escuela Secundaria General Héroe Antonio Reyes (ESGHAR), de la colonia Tahuizan, de Huejutla, durante la inspección se observaron asentamientos y fisuras en muros de los dos inmuebles, tanto cabeceros y laterales, así como en pisos, mismos que fueron cambiados y que generaron observaciones por 2 millones 650 mil 36.07 pesos.Esta obra fue ejecutada con el Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016, con clave de obra número 2016/FFFIN028003 y contrato PMH-FFFIN-OP-2016-LP-003.Además, la ASEH detalla que el 10 de agosto de 2017 y con la visita del 23 de mayo de 2018 “se determinó que esta obra se encuentray representa un riesgo para la comunidad estudiantil”.Dicha obra también ocasionó inconformidad en docentes y padres de familia, por lo que el ayuntamiento de Huejutla presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio de numeral DPM/MHU/0967/2018, del 09/07/2018, las cuales, tras análisis de la Auditoría, determinó que no atiende ladetectada, por lo que persiste la observación.Asimismo, dentro de la revisión a auxiliares contables de egreso, pólizas de erogaciones y nómina de estímulos correspondiente a las partidas; se observaron pagos improcedentes a Síndicos y Regidores por 549 mil 162.60 pesos, registrados en la póliza C03986 con fecha 19 de diciembre de 2017, observación que fue atendida mediante el oficio número DPM/MHU/00966/2018, el cual no fue aceptado, por lo que continúa la indagatoria.Lo rubros fiscalizados fueron: Control Interno, Registros Contables y Presupuestales, Destino u Orientación de los Recursos, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Transparencia en el Ejercicio de los Recursos de la Secretaría de la Contraloría Municipal, Tesorería, además de Obras Públicas del ayuntamiento de Huejutla.Seguro te interesa: