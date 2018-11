El secretario de Migración y Enlace Internacional, Juan Hernández informó que en Irapuato se espera la llega de aproximadamente 5 mil migrantes centroamericanos que van a Estados Unidos.

En Irapuato llegaron 2 mil migrantes y fueron instalados en un albergue en las instalaciones del DIF Vasco de Quiroga.

Gobierno del Estado no dará trasporte a migrantes

El estado no apoyará con trasporte a migrantes a llegar a la frontera con Estados Unidos, pero se les atenderá de manera humanitaria con dignidad y respeto, señaló Juan Hernández.

Asegura que trabajan DIF, Sedeshu, Secretaria de Salud, el Secretario de Gobierno, Protección Civil y El Gobierno Sinuhe, en apoyo a Caravana

Alrededor de las 12 de la tarde arribaron al Albergue en DIF Vasco de Quiroga ubicado en la Colonia Morelos aproximadamente 2 mil migrantes; el secretario señaló que se esperan aún más y que el estado está preparado para recibirlos.

“Estamos viendo un fenómeno diferente, algo no esperado, muchos no están parando, están subiéndose a camiones, o algunas personas les dan aventón y los llevan hasta Jalisco, entonces algunos que esperábamos que llegaran no están llegando, se me acaba de comunicar que hay aproximadamente mil que van rumbo a Celaya y de ahí se van a venir para acá y aquí los estaremos esperando, aquí tenemos ya de entre mil 500 a mil 900, tenemos capacidad para más", dijo.