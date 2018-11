'No somos intermediarios ni lucramos con campesinos’: CNC en Hidalgo

“Qué pena, porque no va a tener ni la capacidad ni el tiempo. Sí hay organizaciones que lucran y que deben de eliminar, pero debe tenerse en cuenta que la CNC es una organización nacional que nació con la Revolución Mexicana tras el reparto de tierras en 1938”, dijo a AM Hidalgo Ramírez Furiati.

“No se puede eliminar una organización tan arraigada con la gente del campo y que no lucra con los campesinos”, que, por el contrario “se tiene que incrementar los presupuestos y ver quién está lucrando con la gente, y a esos sí, no apoyarlos”.



“Nosotros no somos intermediarios, somos coadyuvantes de decirle al Gobierno en dónde están las necesidades más marcadas del estado”, agregó el Líder de la CNC