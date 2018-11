DINERO FUE PARA EVITAR HUELGA, DICE ABOGADO

ABOGADO PIDE NO VINCULAR A PROCESO; LO RECHAZAN

Eldede la, enfrentará su proceso en prisión, toda vez que fue vinculado por peculado en tres causas diversas, que suman el desvío de999 mil 974 pesos.Este domingo 11 de noviembre, elresolvió la situación jurídica del ex funcionario, correspondiente a la causa 355/2016, que muestra un detrimento en contra de la administración pública por 126 millones 871 mil 653 pesos, por la retención de Impuesto Sobre la Renta (ISR).Situación que se replicó en la causa 362/2018, por la que en continuación deinicial fuepor el juez control Víctor Manuel Portela Ortiz.Esta vez por 491 millones 333 mil 311 pesos, que el imputado, en coautoría con José Antonio T.D., ex director financiero de la SEPH, retuvo de salarios, sueldos y arrendamientos de la institución.Durante la continuación de ambas audiencias, el, quien ya portaba uniforme de preso, estuvo asistido por Antonio Serrano Monzalvo, abogado particular que sustituyó a la defensora de oficio que impuso el juez por falta de asistencia jurídica.Cabe mencionar que este domingo se resolvió la situación solo de las dos causas anteriormente enunciadas, ya que desde la madrugada del viernes 9 de noviembre, Pablo P.M. fue vinculado a proceso por elde 68 millones 795 mil 10 pesos, asentados en la causa 354/2016.Para evitar la vinculación a proceso, el abogado Antonio Serrano señaló que la imputación por más de 126 millones de pesos en contra de Pablo P. M., carecía de sustento porque no cumplía con las características deAdemás, señaló que el monto mencionado no se malversó, sino que se utilizó para el pago de sindicalizados de la SEPH, ya que, en caso de no haberlo hecho, pudo estallar una huelga por incumplir con las condiciones generales de trabajo.No obstante, el juez Ciro Juárez resolvió que no había elementos para evitar la vinculación, por lo que Pablo P.M. permanecerá en prisión mientras se lleva a cabo la investigación complementaria, misma que concluirá hasta el 9 de enero de 2019.Respecto a la causa 362/2018, el defensor del ex Subdirector de Finanzas no presentó medios de prueba que desacreditarán la imputación del desvío de más de 491 millones de pesos.De acuerdo con el Ministerio Público, a través de un dictamen pericial en materia de contabilidad, comprobó la distracción de recursos efectuada de febrero a noviembre de 2014, por no pagar impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).El juez de control Víctor Manuel Portela Ortiz, fijó como plazo tres meses para la investigación, la cual concluirá hasta el 11 de febrero del siguiente año.Seguro te interesa: