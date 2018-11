Agenda Setting

CARRUSEL CARCELARIO

La detención del ex Tesorero de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo resulta en demasía oportuna para el procurador general de Justicia, Raúl Arroyo González, toda vez que comparecerá mañana ante Diputados locales y podrá abundarla como parte de los resultados en el combate a la corrupción, concepto esbozado durante la conferencia de prensa donde confirmó la captura.Esta aprehensión será de utilidad para mitigar cuestionamientos sobre otros casos altamente mediáticos como el de la ex Administradora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quien la tarde del jueves pasado logró desmarcarse del presunto delito electoral que se le imputaba, coincidentemente el mismo día que fue capturado el ex Funcionario educativo que permanece encarcelado.También podría utilizarla para reposicionar a las instituciones judiciales luego de revelarse que el ex director de Radio y Televisión de Hidalgo, Sergio Islas Olvera se encuentra prófugo de la justicia, toda vez que aprovechó las bondades del Nuevo Sistema de Justicia Penal para darse a la fuga, ya que salió de prisión preventiva para reunir el monto desviado y simplemente se escapó.Aunque los Diputados locales no han dado visos de brillantez, veremos si esta detención le alcanza también para distraer pendientes como lo ocurrido el 30 de agosto pasado, cuando pobladores de Santa Ana Ahuehuepan lincharon a una pareja a la que, sin tener pruebas, acusaron de robar niños, ya que han pasado más de dos meses y no se ha dado a conocer sospechoso alguno.O el caso de la empleada municipal de Pachuca, Olayet Cabrera Carranco quien desapareció el 29 de junio durante su traslado de la Tesorería a la sede del Ayuntamiento en posesión de cientos de miles de pesos y que fue encontrada sin vida desde el 18 de julio en una ladera de Metztitlán, pero cuyo hallazgo que fue informado hasta el 21 de agosto porque la estaban identificando.Los temas en materia de Procuración de Justicia son bastos y se complica darles pronta solución, más si hay agentes involucrados como sucedió el 2 de noviembre pasado, cuando al cumplir una orden de reaprehensión en un lavado de autos de la colonia Doctores de Pachuca un joven resultó herido por tres impactos de bala para más tarde perder la vida, caso investigado por la dependencia.El ex Subsecretario de Finanzas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo es acusado de malversar 687 millones de pesos durante la pasada administración. Su detención abona al compromiso de erradicar la impunidad y dar seguimiento a los casos de corrupción emanados de la gestión conducida por Francisco Olvera. Sin embargo, no deben perderse en el olvido los desatinos de algunos agentes del Ministerio Público que derivaron en liberaciones, como ocurrió con la Universitaria. Lo anterior, para evitar una rotación carcelaria donde se aprehende a un presunto delincuente pero simultáneamente otra resulta liberada, mientras un tercero sigue fugado y además, en el área de “Sin detenido” (cortesía del Nuevo Sistema de Justicia Penal) los asuntos se acumulan cada día sin que se vislumbre manera de resolverlos ante la inoperancia de la trasnombrada Policía Investigadora.