Asteriscos 90

ACLARACIÓN:

11-12-2018La detención del ex subsecretario de Finanzas de la SEPH ha sido pretexto para que los ex dirigentes de la Sección XV del SNTE, Moisés Jiménez Sánchez y Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo intercambien descalificaciones a través de distintas plataformas como Facebook y Whats App, donde ambos se acusan de incurrir en malos manejos financieros durante sus reinados magisteriales.La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena habría sancionado ya con Amonestación Pública a los militantes Francisco Patiño, Alan Medina, Manuel Aranda e Irma Hernández por haberse atrevido a cuestionar mediáticamente a su dirigente estatal, Abraham Mendoza Zenteno por la manera en que definió las candidaturas a las diputaciones locales y federales, para que le midan.Ya falta menos para que los Superdelegados o Gobernadores Alternos tomen posesión de sus feudos, figuras que buscan ya ser acotadas por los Legisladores federales para que no lucren políticamente con la posición, como ocurría con los Coordinadores Regionales cuya desaparición celebró el presidente del Congreso Local, Ricardo Baptista ¿Opinará lo mismo de los nuevos intermediarios?Hoy continúan las comparecencias de los Secretarios de Estado ante el Congreso Local, donde los Legisladores han mostrado poca habilidad para hacer preguntas concretas y además los temas planteados les resultan poco atractivos, como evidenció Corina Martínez García el viernes pasado, cuando estaba a punto de perderse en los brazos de Morfeo y la interrumpieron para tomarse la foto.Donde crece la preocupación entre funcionarios y trabajadores, incluso piensan lanzar una Alerta Amber, es en Radio y Televisión de Hidalgo pues su encargada de Relaciones Públicas, Fanny Rodríguez Hernández acumula ya tres semanas sin presentarse a laborar, aunque algunos aseguran haberla visto en las instalaciones de la televisora, pero eso sí, solo de entrada por salida.Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.