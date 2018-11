Caminos de Guanajuato... la vida no vale nada

La vida y la libertad son los valores superiores de todo ser humano y, por tanto, son los primeros y principales valores que deben de ser objeto de una adecuada protección jurídica y material por parte de los diferentes ámbitos de gobierno, sin pichicatear recursos económicos y materiales, porque esta responsabilidad es el leitmotiv del Estado.Solo, el pasado fin de semana, en las festividades de Día de Muertos, hubo por lo menos 16 ejecuciones. Actualmente, Guanajuato es una de las entidades más violentas del país. El ex gobernador Miguel Márquez no tomó las medidas pertinentes para lo que se venía venir, ante la espiral de violencia en estados circunvecinos. El ex Gobernador fue omiso y tibio frente a semejante amenaza.Se vive en continua zozobra, las armadoras cierran turnos de noche para proteger a sus obreros, a los constructores les agobian los robos, la gente de bien está encerrada, entre rejas y con candados, cambiaron su manera de vivir, porque irónicamente los delincuentes son lo que gozan de plena libertad, son los que andan libres y se sienten seguros en las calles.Desde hace tiempo, el tema de la seguridad pública es el centro del debate en Guanajuato. En el ámbito social, la seguridad y la justicia han pasado a ser objeto de análisis y critica constantes, lo cual es lógico si recordamos que la seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por los gobiernos.¿Pero, quién es el responsable de brindarnos la seguridad: ¿el Alcalde, el Gobernador o el Presidente de la República? El doctor José Antonio González Fernández señala que específicamente, en nuestro Derecho Positivo, encontramos el fundamento primario del régimen jurídico de la seguridad pública en el artículo 21 de nuestra Ley Fundamental: “la Federación, los Estados y los Municipios, se coordinaran, en los términos que la ley señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública”.En fin, los ciudadanos manifiestan su molestia y preocupación, no conocían una época tan violenta e insegura como la que se está viviendo actualmente. Desde luego, que éste no es un problema exclusivo de Guanajuato, es una pandemia nacional, que empezó en el gobierno de Calderón y su chabacana declaración de guerra contra el narco. La verdad es que ni el Gobierno federal, ni los estatales y menos los municipales estaban preparados para enfrentar esa guerra que resultó fallida y sin visos de arreglo.El estado de derecho es el generador de condiciones que permite al individuo realizar su vida social, trabajar, divertirse, prepararse; la seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Los mexicanos confiaron al Estado, mediante el contrato social, su vida, lo más valioso que tienen, su patrimonio y otros bienes jurídicos, para ser protegidos de toda amenaza.Así, el Estado, mediante la coordinación de actividades, como prevención, persecución, sanción del delito y reinserción del delincuente, salvaguarda la integridad y derecho de las personas, preserva las libertades y mantiene el orden y la paz.Pero, hay ausencias que duelen y fallas aún más graves que protegen y engendran impunidad de manera sistemática: las leyes inoperantes. Los ladrones y delincuentes entran y salen de la cárcel como en su casa. Como ejemplo, citaría un caso para Ripley, en León han detenido a un ratero que ha entrado a la cárcel 425 veces… Sí, ¡aunque usted no lo crea! Pero, los diputados, ni se despeinan, viven mejor que usted.Seguramente, usted escuchó en campañas una lista interminable de compromisos que hablan sobre “cambios”, el combate a la corrupción y mil promesas más; pero, la percepción es que nada cambia…Como podemos constatar, en León, el tema de seguridad no sólo es asunto de culpar al Alcalde; tampoco, al Presidente de la República, como lo han hecho algunos políticos panistas, en una visión simplista con argumentaciones de Perogrullo, en el sentido de que “la seguridad está mal porque el presidente Peña Nieto no ha mandado los suficientes gendarmes.” Ojalá y fuera así de sencillo.Según Guillermo Valdés, experto en seguridad y ex director del Cisen, ¡son los gobernadores los que no han hecho la tarea! Son Omisos, se gastan en cualquier despilfarro, las carretadas de dinero que les ha dado la Federación para el combate a la delincuencia.; no contratan más y mejores policías, están mal pagados, sin prestaciones, con baja autoestima y poca seguridad social, para sus familias. A nivel nacional, los gobernadores tienen mando sobre 650 mil policías. Esto es más que los 200 mil del Ejército y cincuenta mil de la Marina.El problema de la inseguridad es multifactorial. El Gobierno del Estado tiene una gran tarea por hacer, porque en su responsabilidad está el que existan las leyes adecuadas para el combate a la delincuencia, la procuración de justicia y la administración de la misma, entre otras obligaciones y facultades, por lo menos en los delitos del orden común.Actualmente, para que los distintos órdenes de gobierno puedan operar y dar resultados se requiere de ciudadanía y participación. Con toda certeza, se puede afirmar que la seguridad no puede alcanzarse solamente con estrategias y acciones aisladas de la autoridad. Debe de actuarse con una visión amplia e incluyente de los tres órdenes de gobierno, sociedad civil, obispos, ministros de diferentes religiones y dependencias como educación, salud y desarrollo social.La vigilancia y protección contra la delincuencia, son actividades imprescindibles, pero que están enfocadas únicamente a los efectos y no a las causas de la criminalidad a las cuales debe darse una gran atención e interés; entre estas causas destacan: cultura, valores, vivienda, distribución de la riqueza, empleo, esparcimiento y entorno social y familiar. Por desgracia, hay muchas carencias en estos rubros.En síntesis: la inseguridad que vivimos en Guanajuato no tiene referencias históricas. El Gobierno del Estado no ha podido construir y consolidar una policía estatal eficaz, con suficientes elementos, un nuevo modelo de organización que brinde mayor seguridad y confianza a los ciudadanos, como lo han hecho con éxito otras entidades y que han enfrentado el problema de mejor manera.El Gobernador tiene que echar mano de toda la ciencia y tecnologías disponibles para avanzar en seguridad. Además tiene que convocar, con toda su pasión y carisma, a los ciudadanos para mover a Guanajuato.Pero, para mover a una persona, una comunidad o al Estado se requiere de liderazgo, fe y confianza. “El carisma es capaz de cambiar la historia”: Max Weber.Los estudiosos que comparten el “paradigma del líder carismático”, consideran que los grandes líderes tienden a aparecer en las épocas de crisis y desconfianza, como las que estamos viviendo en la actualidad y con su carisma y su liderazgo logran un impacto excepcional sobre la voluntad de la sociedad para movilizarla con el sustento de una nueva esperanza.En Guanajuato, ya se llegó al extremo de que “la vida no vale nada;” y no me refiero a la canción de José Alfredo Jiménez, sino a la delincuencia incontrolada que no le otorga ningún valor y respeto a la vida de los demás…