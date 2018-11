La Caravana en León

Hoy por la noche probablemente llegará –de paso- parte de la caravana de migrantes centroamericanos que es muestra del drama de millones de seres humanos que intentan pasar del sur al norte del planeta. De ese 60% de personas que viven en condiciones de pobreza y que se ilusiona con cruzar, transitar, migrar a otras latitudes donde haya mejor nivel de vida. Pasen o no, será un cuestionamiento a nuestra capacidad de ser solidarios con el migrante.Nuestro querido México es uno de los países que tiene un mayor contacto con visitantes extranjeros y también es uno con el mayor índice de migración en Latinoamérica. Pese a esa realidad, somos discriminatorios, xenófobos. Cualquiera pensaría que ese prejuicio es algo superado o muy tolerado por nuestra parte, sólo que nuestra historia de mestizaje y la irrupción del extranjero invasor, descrita magistralmente por Octavio Paz en “El Laberinto de la Soledad”, nos hace rechazar al que viene de fuera si es débil o postrarnos a sus pies si es fuerte.La xenofobia son prejuicios, actitudes y conductas que excluyen, rechazan y a menudo denigran a los extranjeros o a las que por estereotipos se cree que lo son. El clasismo y el racismo son manifestaciones equivalentes de intolerancia que incrementan la xenofobia y favorecen incluso el odio.Sí. La irrupción de la caravana en nuestras tierras provoca ya en algunos, en las redes sociales, expresiones xenófobas para rechazarlos y culpar a las autoridades si se les da la mano, si se les brinda techo, si se les da comida, si se les da empleo.En México se aplica la Encuesta Nacional Sobre la Discriminación 2010 (Enadis) y ésta nos arroja información interesante sobre lo discriminatorios que somos. Las mayores dificultades que enfrentan los extranjeros en México son “el desempleo”, con 38.9 % de las respuestas, y “la inseguridad” pasa a segundo lugar con sólo un punto menos. Este estudio es elaborado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con entrevistas en cerca de 15 mil hogares en todo el país, donde se recoge la opinión de 52 mil personas.Según ese sondeo, más de la mitad de la población en México considera que para atender la demanda de empleo por parte de personas que vienen de otros países” el Gobierno debe crear más puestos de trabajo”, y sólo dos de cada 10 consideran que “el control de la migración” sería una solución.Acerca de que un inmigrante se quede en una comunidad de mexicanos, siete de cada 10 personas considera que “esa persona causará división entre los residentes” y casi tres de cada 10 consideran que “dividirá mucho al grupo”.La paradoja es que somos también un país de migrantes, pero rechazamos a los migrante de otros países. Millones de los nuestros se fueron ya para el norte y conocen de la discriminación y la exclusión. Incluso dentro de México unos 2.5 millones de mexicanos para sobrevivir se ofrecen como jornaleros en campos de siembra en el norte de México. De ellos, casi seis de cada 10 son indígenas en marginación y ocho de cada 10 no tienen contrato formal.Los leoneses, católicos, solidarios y pacíficos, todavía tenemos nuestra parte de xenofobia y mucho por ayudar al extranjero. En un sondeo telefónico a leoneses esta semana, solo cuatro de cada 10 sabe de la llegada de la caravana de centroamericanos a León.Casi tres de cada 10 leoneses consideran que en México no se respetan los derechos de los migrantes y esta percepción es mayor cuando son centroamericanos, pues seis de cada 10 considera que sólo se respetan “algo o poco” y cuatro de cada 10 opinan que “no se respetan nada”.En cuanto a la opinión sobre la Caravana, el 39% considera que es una “expresión desesperada para salir de la pobreza” y sólo el 18% que es “un grupo de delincuentes que viene a robar”. Referente a la actitud para recibirlos, el 33% considera que “les ayudará”, el 22% les “rechazará” y el 27% que “le es indiferente”.León es tránsito periódico de migrantes. Las vías de ferrocarril, los cruces de carreteras, las centrales de autobuses, son frecuentadas por migrantes mayoritariamente hondureños que transitan hacia la frontera norte. Hoy, la caravana de centroamericanos, nos trae a la vista, al corazón, la realidad del sur.No son ladrones, sino en su mayoría, seres humanos que buscan oportunidades. Son una cadena de esperanzas que nos cuestionan sobre los básicos de los derechos humanos.Nos corresponde formar una cadena de ayuda y de tolerancia cuando crucen por León. No se trata de olvidar a los damnificados de Nayarit o al 55% de paisanos de esta tierra hermosa.No. Es el llamado más elemental a acoger, a recibir, a dar algo de lo que tenemos para que su tránsito sea menos duro, hacia la tierra de los espejismos.