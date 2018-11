La Policía ¿siempre vigila?

“Ser guardián del ordenes un honor; perotambién gran reto”.Convicción popularPoco antes de las 8 de la mañana del martes pasado una señora esperaba en el jardín de San Francisco de El Coecillo a que abrieran cierto negocio. Había ido a un cajero para retirar dinero a efecto de cubrir la colegiatura de su nieta.Se sentó en la banca próxima a la caseta de Policía, para sentirse segura, mayormente cuando observó que una parrulla estaba estacionada a pocos metros, en la calle Héroes de la Independencia.De pronto un hombre joven se le acercó y le puso una pistola en la cabeza ordenándole entregar cuanto trajera.La sorpresa fue desquiciante, por lo que le dio al sujeto su bolso.Presuroso el delincuente corrió a subirse a un camión urbano que arrancó luego. La mujer dio gritos pidiendo auxilio. Nadie la atendió, los uniformados para nada acudieron a ver qué le ocurría. Ni voltearon a verla. Tal vez consideraron que era asunto fuera de su competencia o que la gritona estaba loca.No llamó al 911 porque el teléfono se lo había llevado el rufián. ¿Y de qué le hubiera servido el reporte, si los uniformados estaban allí, en el sitio?Esto nos demuestra que los leoneses necesitamos una Policía mejor capacitada, comprometida, que afronte el reto que le plantea la delincuencia. Simples observadores con uniforme, no son para confiar.Planteo el hecho a efecto de convencernos, una vez más, que hacen falta guardianes del orden preparados y en realidad activos.Nos preocupa, a los simples ciudadanos, cuando ocurren hechos tan graves como el referido igual que al conocer que el señor Secretario de Seguridad dijera que no estaba enterado cuando unos locatarios le comunicaron, en presencia del Alcalde, que eran víctimas de la delincuencia quien les exigía pago por el piso.Ah y a propósito de mi comentario-denuncia, no se le vaya ocurrir a alguien sugerir que localice a la dama victimada y la convenza de ir al Ministerio Público, para denunciar, por si acaso algún día cae ese ladrón en manos de la justicia.Los auxiliares de la autoridad o, mejor dicho, sus representantes estaban a unos pasos de la víctima y para nada actuaron. ¿Para qué esperar que caiga luego el bribón?Tampoco, es preciso puntualizarlo, se trata de que se indague qué elementos procedieron con semejante negligencia. Ubicarlos y propinarles un castigo no remedia nada. Lo que urge es contar con gente capacitada y comprometida en esa rama de la administración pública.(Ilustro: desde El Universal, denuncié hace 38 años, que en un torniquete del “metro” no dejaron pasar a Lorenzo Serrano, orfebre de Taxco, con una cajita de material, si no entregaba cierta suma a un niño que estaba en donde el policía apuntó con la mano.Me llamó el jefe de la corporación para que fuera el afectado a la Junta de Honor. Sesión presidida por un anciano militar, que todo el tiempo dormitó.El policía sin uniforme y con unos lentesotes negros dijo que ese día estuvo “franco” o sea de descanso. No había nada qué hacer y... tan tan. Luego refiero lo acontecido en Toluca e Hidalgo). Denunciar sí; pero ante órganos serios que corrijan y si es necesario penalicen.Cuando se plantea este punto a los que les gusta dar salidas absurdas inmediatamente argumentan que, en esa rama, no hay gente capacitada. ¿Y las academias de todos los niveles?Lo que ocurre es que muchas veces se mete la autoridad en los pantanos del absurdo, como eso de nombrar de Subdirector de Seguridad a una persona sin los mínimos conocimientos en la materia sólo porque es regidor. Resulta algo que desquicia la estructura. Con cero ideas al respecto, ¿cuál puede ser el vínculo con la ciudadanía?Pero vámonos al fondo del asunto: se requieren policías que sean profesionales en su desempeño, por lo que debe tratárseles a ese nivel.Si se les va a exigir un grado de preparación y que pasen las pruebas respectivas, a cambio merecen salario digno, su seguro, vivienda, despensa, becas para sus hijos. Estímulos por un buen desempeño, ascensos cuando lo merezcan; pero todo ello sin regateos y menos presumiendo la autoridad que es “generosa”. Se trata de la justicia sin regateos.Ustedes creen, estimados lectores y atentas lectoras que un guardián del orden, así tratado ¿va a exponer su trabajo o profesión haciendo como que cumple o bolseando personas cuando se puede, en lo oscurito o a pleno sol?Muchas veces le tenemos miedo a que la gente sea más, sepa más y, en consecuencia, se ubique mejor.Un abogado que daba clases en la academia policial de León recibió fulminamte cese, o sea le dijeron que ya no fuera, porque en una sesión ilustró a los alumnos respecto a sus derechos. ¡Oh maravilla de criterio!No se trata de formar robots, seres mecánicos o sujetos con el raciocinio muerto; por el contrario, se requieren personas capacitadas, con nivel criteriológico que, en un momento dado procedan con la razón más que por simples impulsos.Finalmente la pregunta obligada: ¿Qué tan lejos estamos los leoneses y guanajuatenses de esa meta? Si no ponemos el primer peldaño hoy, jamás la vamos a alcanzar.Y entiéndase bien: este tópico no es asunto de mera política, se trata de una cuestión profundamente humana en la que van de por medio la vida y con ello la justicia.