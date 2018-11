Fiscalía que sirva, ¡ya!

Pase automático, en el aire

En Guanajuato el Congreso da largas a lo urgente: una Fiscalía independiente y eficaz.Los integrantes del colectivo Fiscalía que Sirva se fueron sin respuestas claras del PAN respecto a la eliminación del pase automático del Procurador de Justicia a primer Fiscal.Ese sería apenas el primer paso que debe darse para comenzar con la discusión en serio y a fondo sobre una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato que establezca las reglas del juego para dotar a la dependencia de autonomía, independencia y, lo más importante, de exigirle eficacia en el combate a la impunidad.Y ya después de eso, ahora sí, elegir el primer Fiscal que tendrá Guanajuato derivado de una convocatoria abierta, transparente, en la búsqueda del mejor perfil posible, el mejor.Pero el miércoles, después de la reunión pública que sostuvieron con integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que encabeza la panista, los representantes del Colectivo se reunieron en privado con el líder de los panistas en el Congreso,. El encuentro los dejó más preocupados, el legislador dijo que aún no hay una postura como grupo, pero se sabe que hay posturas encontradas. Mmm…Algunos como el leonésconsideran que por congruencia se debe dar la reforma constitucional para eliminar el pase automático, no pueden decir lo mismo sus compañerasy la presidenta del Congreso local,quienes se han mostrado alineadas a la instrucción que les mande el Ejecutivo.muestra una neutralidad sospechosa que justifica con el papel que juega como Presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pero todo apunta a que el Partido Acción Nacional le apuesta a dejar la ley como está.La simulación de una decisión que está ya casi definida también se observa en la absurda metodología por la que apostó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Para evitar confrontaciones, decidieron poner las iniciativas de reforma relacionadas con el tema a consulta del Poder Ejecutivo, la Coordinación Jurídica del Ejecutivo, el Poder Judicial y la propia Procuraduría de Justicia del Estado. ¿Acaso no verán el conflicto de interés?Otra situación que preocupa al Colectivo de Guanajuato y a todo el movimiento nacional de Fiscalía que Sirva, es la resistencia que también presentan el presidente electoy la bancada de Morena en el Congreso de la Unión para modificar el artículo 102 constitucional y hacer los cambios de fondo para garantizar una Fiscalía autónoma.Ellos también quieren su “fiscal carnal” que se ha dicho sería el ex procurador del Distrito Federal en el periodo decomo Jefe de Gobierno, “la joven promesa política”Esta coyuntura política le vendría como “anillo al dedo” a Acción Nacional en Guanajuato para tener el pretexto perfecto de no estar obligados a eliminar el pase automático.Y a eso agréguele la postura de quien se perfila (hoy es la elección) para ser el jefe nacional del PAN,quien, de gira en Guanajuato, se aventó “la puntada” de que aquí no hay un “fiscal carnal” porque se requieren 24 votos para aprobarlo y ellos sólo tienen 19.Como si la argumentación fuera esa (que además nada les cuesta conseguir cinco de “oposición”) y no la de un funcionario cómodo para el Gobierno actual, y el que se fue.Los partidos Verde y Morena han sostenido un rotundo “no” al procuradorEn lo público y lo privado la coordinadora de los dos Verdes,, planteó: eliminar el pase automático, la construcción de un modelo para una Fiscalía con autonomía política, gubernativa, reglamentaria y presupuestal y que el nombramiento del Fiscal se lleve a cabo a través de un procedimiento transparente y con participación social efectiva.El PRI que coordina en la bancaday como jefa de partido la diputada, también externó interés en asumir algunas propuestas, pero le falta firmeza.Mientras que el diputado del PRD,, no ha clarificado si avalará el pase automático, pero dice que ve muy difícil darle su respaldo apara que repita. Eso sí, si lo perfiles que les llegaran a presentar en un eventual proceso de designación convencieran menos que, habría una posibilidad de respaldo. Esto aunque su líder de partido,, acepte quesería un “fiscal carnal”.La tamaulipeca nueva secretaria de Turismo en Guanajuato,, en su primer mes y medio decidió viajar a ferias del sector en: Cartagena de Indias, Colombia; Las Vegas, Estados Unidos; Madrid, España; y recientemente estuvo en Londres, Inglaterra.Lo justifican sin bronca como la obligación de sus funciones de promover a Guanajuato nacional e internacionalmente, posicionar al “Destino Cultural de México” (como lo vendía su antecesoren el gobierno de), y cerrar citas de negocios.No se cuestiona que su tarea es promover Guanajuato, y para ello tiene que viajar.Aunque, por la cantidad de viajes en un solo mes, a ese ritmo no alcanzarán los viáticos. Eso sí, ya “el jefe” adelantó que Turismo será otra de las áreas sin recortes.El detalle es que hasta antes de aterrizar en Guanajuato no conocía el estado y todo lo que eso implica, empaparse de los destinos turísticos que va a promover y tender puentes con quienes generan la riqueza del sector, con los prestadores de los servicios turísticos.Un ejemplo clarito de estar ocupada afuera y despreocupada en casa, es lo que pasó con el Festival de la Paella que tradicionalmente y con éxito realizaba cada año el Club Rotario de León. Cuentan que el presidente del mismo,, la buscó desde que entró en funciones para darle a conocer el evento e invitarla a la inauguración, y no los recibió.Se trata de un evento que espera recibir cinco mil asistentes, se presentan más de 90 estaciones con diferentes variedades del platillo, es la muestra de paella más grande de México. Tendrá lugar este 25 de noviembre a las 13:00 horas en la Velaria de León, en las intalaciones de la Feria.También la invitaron a la rueda de prensa de la presentación y les hicieron el vacío. Y de unos 250 mil pesos en apoyo con material, publicidad y efectivo, se los dejaron en 30 mil.Se trata, además, de un evento a beneficio del proyecto social prioritario para El Rotario: el “City Down”, una clínica para atender a personas con capacidades diferentes.Sin dejar de vender Guanajuato (en cuyas ferias por el mundo no es necesario que esté siempre la Secretaria) la prioridad ahora debe ser generar el plan turístico rumbo al 2024.Atender en coordinación con el resto del gabinete y Municipios los problemas que presentan las Ciudades Patrimonio de la Humanidad: Guanajuato y San Miguel de Allende; los seis Pueblos Mágicos; el turismo de negocios en el corredor industrial; el futuro del “elefante blanco” del Parque Bicentenario; la generación de nuevos productos turísticos, etc.El nuevo contralor municipal de León,, llega a la chamba bajo la sospecha de ser otro a modo del gobierno azul. Pronto lo confirmará o callará bocas.No está en el padrón de militantes pero sí fue representante propietario del PAN en el Consejo Distrital IV Electoral, en León, durante el proceso electoral de 2015.Como todo funcionario que inicia tiene el beneficio de la duda. El perfil profesional lo cumple, a criterio del Ayuntamiento fue el mejor de los 14 aspirantes que entrevistaron.Es un abogado egresado de la Universidad de Guanajuato, con una Maestría en Fiscal que no concluyó. Su mayor experiencia fue como Agente del Ministerio Público Investigador entre 1996-2001, y como abogado postulante de 2001 a 2012 en las materias civil, penal, administrativo, amparo y la electoral.Ya pasó por la Contraloría de San Francisco del Rincón, en donde fue Coordinador de Evaluación y Control de Obra Pública (2012 a 2014), y en Irapuato donde viene de ser Director de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades (2015-2018).Lo respaldaron 12 votos de PAN y PRI, mientras que los dos de Morena y uno del Verde fueron para, quien estaba desde hace un mes como encargada de despacho a la salida de, quien nunca dejó de ser visto como un Contralor “carnal”.Una de los cuestiones es si ese cargo no requiere hoy más el perfil de un buen auditor, más que el de un abogado con experiencia en procuración de justicia y seguridad pública.El capitán del Consejo Coordinador Empresarial,, se fue a la yugular.“Una vez más se perfila un Contralor carnal en el Ayuntamiento que ni siquiera logra unanimidad en la votación. Lamentamos que no se haya optado por un perfil ciudadano. Se pierde la oportunidad de nombrar a alguien sin compromisos y enviar un mensaje de transparencia”, expresó en sus redes sociales.Y no sólo eso, no tuvo reparo en cuestionar que el PAN apoyara en el Congreso el nombramiento de una contralora ciudadana sin experiencia en el sector público (aunque fuera su tesorera del CCEL,, hoy Secretaria de la Transparencia del Estado), en cambio en León desechen candidatos ¡por la falta de experiencia en el Gobierno!El CCEL respaldaba a, la presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Grupo Guanajuato, quien no fue incluida en la terna final.La incertidumbre sigue en el caso del retraso de pagos a los trabajadores de la planta de Toyota en Apaseo el Grande mientras que el gobernadorprefiere voltear a otro lado, presumir la multimillonaria inversión y los miles de empleos, confiado en que es un problema entre particulares que tarde o temprano se resolverá, sin consecuencias.A casi una semana de que se diera a conocer el retraso en los pagos de la empresa japonesa Fujita Corporation a las constructoras que participan en la obra de la planta Toyota, nadie aclara la situación real que viven cientos de trabajadores que construyen la armadora.Desde Toyota no desmienten ni aclaran el problema y sólo repiten que la construcción de la planta, que lleva más de dos terceras partes de avance, continuaba con normalidad.Cada vez es más fuerte el secreto a voces de que durante varios meses empresas constructoras han tenido retrasos en los pagos por parte de Fujita e inclusive han tenido que solventar los sueldos de sus trabajadores para no hacer más grande el problema.Se dice que un grupo de trabajadores que ha tenido retraso en sus pagos intenta organizar la huelga, sin embargo no todos están en la misma situación y es casi imposible poner de acuerdo a cientos de obreros de casi 50 empresas constructoras diferentes.Lo que es un hecho es que Fujita, que cuenta con un esquema de subcontratación de empresas para sus proyectos, tiene a cargo obras en varios estados, como la construcción de un complejo inmobiliario en Querétaro y parques industriales en Aguascalientes.Al parecer en estas obras participan varias empresas constructoras del Bajío (pero que no están afiliadas a la Cámara Mexicana de la Construcción en Guanajuato) que también edifican la planta de Toyota, situación que complica aún más la compleja obra de la planta armadora en nuestra entidad, que se prometió entre las más modernas en el mundo y cuyo arranque de operaciones de producción está previsto para finales del próximo año.Eso sí, el alcalde de Apaseo el Grande, el verdefue uno de los que visitó Puerto Vallarta para estar en el Foro de Normatividad convocado por los constructores.La pregunta es si el gobierno de(cuyo secretario de Desarrollo Económico es el celayense) preguntará qué diantres está pasando, y respaldar a los cientos de trabajadores afectados, o preferirá seguir volteando a otro lado.