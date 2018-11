EL RELATO

LA OFENSA

Muchos sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido mujeres muy fatales que han obrado con furia y crueldad singular en contra de hombres a quienes después de pretenderlos, a veces por capricho, por misión de venganza, por un amor mal entendido, obsesión de posesión o simple deseo, y que al verse rechazadas o desdeñadas, de manera casi enfermiza, se vuelven contra ellos.Tales han sido los casos de Salomé y San Juan Bautista, Judith y Holofernes, Sansón y Dalila, Moisés y Nefertari, proyectando esa imagen, casi estereotipo de la “seductora-asesina”, por ello Giorgione en su pintura (1505) plasma, según su visión, a una Judith con una evocación de erotismo mostrando la pierna desnuda a través de una abertura estratégica en el vestido, pisando la frente y la cabellera de la cabeza de Holofernes.Pues bien, hace años un eficiente, leal y esforzado funcionario público en el Gobierno del Estado de Guanajuato, a quien le asignaremos el nombre de “Orlando”, fue blanco y víctima del odio, venganza y maldad de una mujer, compañera de trabajo, quien confiando en sus encantos juveniles y atributos de belleza femenina, a quien llamaremos “Sonia”, se atrevió o se propuso conquistar a su jefe, pues a través de las experiencias de trabajo, lo observaba cómo se esforzaba y superaba día a día, estudiando un postgrado los fines de semana, responsable, cumplido y que era apreciado y preferido por sus superiores, lo cual le auguraba un futuro promisorio, obviamente que se vería fructificado con un posible ascenso; y quizá despertó en ella, sin proponérselo, admiración y atracción auténtica.El trato cotidiano y estrictamente de trabajo transcurría con normalidad, aunque los flirteos y provocaciones casi imperceptibles, o más bien, discretos, insinuaciones e invitaciones “inocentes” a tomar café, a comer o cenar fueron más frecuentes por parte de ella hacia él; pero el destino, como dijera Shakespeare, “juega con nosotros”, cuando este funcionario con sumo cuidado y sensibilidad hablara en definitiva con su compañera para que cesaran las invitaciones e insinuaciones, advirtiendo su condición de hombre casado con hijos y un hogar y vida estable; ella no supo entenderlo y cegada por su pasión, lloró de rabia y reaccionó negativamente sin aceptar la explicación.Aquí es donde el destino, como dije, juega su papel; al día siguiente el Secretario del Ramo llama a “Orlando”, funcionario de nuestro relato, y le da instrucciones para que termine la relación laboral con esta empleada de confianza bajo su mando en esa área, por diversas causas que le explica le reportaron y porque un trabajo entregado no fue de su satisfacción.No pudiendo evadir la orden superior, “Orlando” procedió a acatarla y al comunicarla a “Sonia”, a quien había desdeñado, ésta más enfurecida lo atribuyó al hecho del día anterior y a que “le incomodaba su presencia en el ambiente de trabajo”.Ella no acató la instrucción y lejos de retirarse del trabajo fue con su familia a platicar lo que estaba sucediendo y un pariente cercano la aconsejó para que revirtiera la situación y le instruiría sobre la manera de hacerlo.