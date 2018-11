Pagan daños a taxista

Unaque aparentementeafuera dely es absuelta de cualquier infracción luego de señalar tenerLos hechos ocurrieron a las 9 de la noche del sábado, se informó sobre un accidente en el, al lugar se trasladaron Agentes de la Policía Vial y de Seguridad Pública.Al llegar entrevistaron a una mujer de nombre, la cual conducía un automóvilcon, indicó no ser molestada ya que era una persona influyente por lo que los agentes viales se limitaron tanto a no realizarle el examen de alcoholemia así como de no levantarle una infracción por el choque que había provocado.Trascendió que conoce a un servidor público en el área de Contraloría Municipal, siendo éste quien se encargó de pagar los daños materiales ocasionados al taxi con número económico PE-0089.