Boca Juniors pierde a Cristian Pavón para la vuelta de la final

El primer capítulo de la final entre #Boca y River que preparó @Libertadores. ️ pic.twitter.com/pXfX1qbWai — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) November 12, 2018

BUENOS AIRES (AP) — Todavía con la desazón por el2-2 anteen el partido de ida por la final de laconfirmó el lunes que su atacantesufrió unque lo deja prácticamente fuera de la revancha el 24 de noviembre.El parte médico difundido por el club detalló quesufre un “isquiotibial izquierdo”. Este tipo de lesiones demandan un mínimo de 20 días de recuperación, por lo que parece difícil que pueda jugar en el estadio Monumental desalió a los 26 minutos del primer duelo el domingo en el estadio, luego de sentir un tirón en el muslo izquierdo que le impidió seguir jugando.Es unamuy sensible para el técnico Guillermo Barros Schelotto, que lo tiene como uno de sus jugadores fetiches por su velocidad, capacidad de desborde pero también compromiso para el retroceso. El estratega no cuenta con un futbolista de sus mismas características en el plantel, por lo que para disputar la revancha se verá obligado a cambiar el esquema.Una opción es mantener en el equipo a, quien ingresó en lugar dey anotó el 2-1 provisorio parapodría jugar junto a Ramón Ábila, atacante de similares características.Barros Schelotto podría también apostar por, no tanto por su presente futbolístico sino más bien por su personalidad para un partido de alta emotividad.Y como tercera opción está Mauro Zárate, que llegó a mediados de año y anotó tres goles en la