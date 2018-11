La respuesta de Atala



"¡Ah!, pues le diré 'Hola, buenas noches ¿cómo estás? y ya está"



"Aurora y Martha encantadoras también, me han tratado perfecto", "Nunca voy a decir a qué me refería pero ya sé que lo atribuyeron a algo profesional y no, acordemonos que todos tenemos una vida fuera del trabajo"

Atala Sarmiento y Pati Chapoy llegaron al mismo teatro sin saber que iban a estar tan cerca; los medios de comunicación no lo dejaron pasar.A 8 meses de haber concluído su relación de amistad y trabajo, las conductoras fueron a la develación de placa de las 200 representaciones de la obra 'La Sociedad de los Poetas Muertos'.Como relata TVNotas, el periodista de espectáculos Gerardo Escareño fue con Atala y le preguntó qué haría si viera a Pati."No sé, no sé si va a venir", dijo Atala, y él le dijo que de hecho ya estaba ahí.Las periodistas de espectáculos no se encontraron pero se le cuestionó a Atala sobre el tweet que escribió hablando de personas 'doble cara', y ella respondió que se lleva bien con sus nuevas compañeras de Televisa en 'Intrusos'.