De una broma a una tradición. Cinco cameos de Stan Lee

"Deadpool"

"Grandes héroes"

"X Men"

"Los cuatro fantásticos"

"X Men: Apocalipsis"

Todos están leyendo:

En los diez años que lleva e, muchas han sido las ocasiones en las quecreador de gran parte de los, apareció en ellos.Losde Lee -quien murió este lunes a losde edad- en las cintas de Marvel comenzaron como una pequeñay poco a poco se convirtieron en una de lasen cada una de las películas.Aún no se sabe si Stan Lee grabó su cameo eno en, ambas a estrenarse el próximo año.Lo cierto es que Lee ha dejado en cada una de las películas inspiradas en sus personajes una parte de él y aquí una lista de algunas de las intervenciones más polémicas que tuvo en las cintas que no necesariamente pertenecían alEs uno de los últimos cameos de Stan pero también uno de los más controversiales. ¿Por qué? Porque fue un cameo que no pertenece a Marvel ya que los derechos de este controvertido antihéroe son de, al igual que la película. El cameo detambién es un poco más largo que en otras películas, en este a Lee se le ve en un club de streaptease, aunque la escena en realidad se filmó en un estudio y luego se montó para dar la apariencia de queen una fiesta.Esta cinta pertenece a Disney, pero no es del universo de superhéroes de Lee. En la cinta el fallecido escritor y productor da vida al padre de Fred, uno de los miembros de la banda que ayudan a, uno de los protagonistas en su misión. Tras su cameo Lee dijo estar emocionado ya que "Cuando era niño, para míera como un dios. El hecho de que ahora sea parte de su mundo me deja sin palabras".Otra cinta de Fox que cuenta con Lee en cameo. Aquí es un vendedor ambulante de hot dogs en la playa, mientras el senador Kelly por la playa, convertido en mutante y huyendo de Magneto.La primera cinta de la era moderna sobre estos personajes tuvo el cobijo de Lee, quien en la cinta de esta fallida saga dio vida a un cartero que se cruza con los superhéroes al salir del ascensor del Edificio Baxter. También en la secuela, Lee aparece llegando a la boda de Su y Reed, pero le niegan la entrada por no estar en la lista.Apareció en la más recientes cinta sobre los mutantes. Su participación fue duramenteya que a diferencia de sus recurrentes cameos, en esteni ayudó a la trama. Lee aparece junto a quien simula ser su esposa observando ellanzado para intentar detener al villano