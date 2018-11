“Es un momento muy triste en California. Estoy inspirado como nunca por el valor, el espíritu y el sacrificio de los bomberos”

Se quemó por completo hogar de Robin Thicke

El cantante señaló que su casa está a la izquierda. FOTO: Tomada de Instagram.



“Mientras conducíamos para ponernos a salvo, ellos arriesgaron sus vidas tratando de salvar nuestro hogar”

Estrellas obligadas a evacuar

Lady Gaga y Cher preocupadas



“Gracias a los bomberos, a la policía, a los rescatistas y trabajadores de emergencias por hacer más de lo que tenían que hacer para ayudarnos. Son unos verdaderos héroes”

Las pérdidas en California están causando impresión, por lo menos, a nivel mundial. FOTO: Tomada de Google.



“Estoy preocupada por mi casa, pero no hay nada que pueda hacer (…) el incendio está cerca (…) estoy orando por todos aquellos en la ruta de incendios, he visto de la destrucción del fuego en toda mi vida”

'Mamá' de las Jenner y Guillermo del Toro 'se salvan'



“Fue devastador aquí en Malibú (...) las colinas están completamente quemadas. Freídas por decir lo menos... Somos muy, muy afortunados”

Apagó él mismo el fuego



“Solo una actualización: Bleak House (me han dicho esta mañana) parece estar bien. Sólo un daño menor de humo. Soy consciente de cuánto ha tomado este fuego, cuánto se ha perdido, esto es humillante y una bendición”

Las celebridades cuyos hogares ubicados en la costa del sur de California se han dañado o han quedado destruidos por un incendio forestal, o que se vieron obligadas a evacuar por las llamas, expresaron su agradecimiento hacia los bomberos y difundieron imágenes de los daños.“Regresé a mi casa de Malibú después de evacuar”, escribió el actor Gerard Butler en Instagram junto a una fotografía que mostraba una estructura quemada y un automóvil chamuscado.“Desapareció la mitad”, dijo el actor de la cinta “300” en un video que mostraba brasas, cenizas y lo que quedó de su casa.El hogar de Robin Thicke, también en Malibú, se quemó por completo, de acuerdo con su representante.El cantante de 41 años dijo en Instagram que él, su novia y sus dos hijos estaban “a salvo y rodeados de amigos y familiares”, y agradecidos con los bomberos.Muchas otras celebridades, incluidos Orlando Bloom, Alyssa Milano, Lady Gaga, el actor del programa “The Office” Rainn Wilson y la diseñadora de modas Donna Karan, estaban entre las personas que se vieron obligados a evacuar.Algunos sabían que sus casas estaban a salvo, por ahora, y aguardaban una oportunidad para regresar. Otros no sabían nada, publicaron fotografías con columnas de humo y dijeron que sus casas estaban en algún lugar de ahí.El incendio forestal en el sur de California ha provocado dos muertes y ha destruido por lo menos 177 casas. Las llamas comenzaron el jueves por la noche y avanzaron hacia Malibú y el Océano Pacífico, forzando evacuaciones en Malibú, Calabasas, Agoura Hills y otras zonas aledañas.En su cuenta de, Lady Gaga expresó simpatía por los bomberos forestales y se solidarizó con todas las personas que como ella podrían perder su vivienda.La actriz, quien ha vivido en al área de Malibú desde 1972, compartió su angustia por la posible pérdida de su residencia.También ardió la propiedad de la actriz Camille Grammer Meyer, del programa televisivo "The Real Housewives of Beverly Hills".Caitlyn Jenner estuvo entre los afortunados que se enteraron el domingo que su casa se había salvado.“¡Hurra! ¡Nuestra casa sobrevivió!”, afirmó Jenner en un video de Instagram y luego mostró el ennegrecido paisaje que rodeaba la vivienda.El cineasta mexicano, Guillermo del Toro informó que la casa Bleak House, en California resultó con daños menores tras el fuerte incendio en el condado de Los Ángeles y destacó que logró rescatar artículos personales como libretas de apuntes, libros y fotografías.Luego que el cineasta tuvo que evacuar ante el incendio, del Toro recibió muestras de apoyo ante la posibilidad de que el fuego consumiera buena parte del material de trabajo que alberga en esa ciudad.En días anteriores Guillermo del Toro expuso que el mismo tuvo que apagar el fuego en un arbusto con agua mineral que tenía a la mano.Autoridades informaron al mexicano que su inmueble se mantuvo en pie y sólo sufrió algunas afectaciones por el humo. Anunció el cineasta en Twitter: