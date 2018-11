La villana en las telenovelas

La actriz también ha trabajado con el equipo de Televisa Deportes. FOTO: Tomada de Instagram.

Irina Baeva es una de las actrices que más llaman la atención del público actualmente. La modelo rusa ha participado en 'Muchacha italiana viene a casarse', 'Pasión y poder', Vino el amor' y 'Me declaro culpable'.Pero los escándalos que se han hecho en torno a ella por asuntos personales la han llevado al que podría estar siendo su peor año en el tema de 'imagen'.La actriz ha desmentido que esté embarazada del actor Gabriel Soto, pero eso no acalla los fuertes comentarios que le escriben.El youtuber Alejandro Zúñiga ha dicho que la actriz iba en ascenso en su carrera por los personajes que le asignaban, sobre todo protagónicos, pero considera que Baeva podría caminar 'en reversa' si le dan un antagónico, como lo estaría planeando Televisa.Dijo que la percepción que la gente tiene de ella ahora es diferente, y que acomodarla como villana podría confundir al público, que así la ha colocado en la vida real, luego de que se supiera que el actor Gabriel Soto salía con ella mientras estaba casado con Geraldine Bazán.La actriz al parecer podría ser la villana en la serie 'El último dragón' que protagonizará Sebastián Rulli y Renata Notni, pero no se sabe si el resultado será bueno para la carrera de ella.Con información de La Neta Noticias, Alejandro Zuñiga Telenovelas y Series y agencias.