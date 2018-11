La mañana de este lunes un grupo de pobladores de la comunidad Teocalco, en Tula, de nueva cuenta se manifestó en demanda de la rehabilitación de la vialidad principal que conecta con dicha localidad. Sin embargo, hasta el momento no han bloqueado la circulación



El sábado pasado, pobladores de la misma comunidad cerraron el paso de la carretera Tula-Tlahuelilpan a la altura del puente de Teocalco, en demanda de la construcción de la vialidad que les prometieron.



Hasta el lugar llegó el secretario municipal Alejandro Álvarez Cerón, y pactó con los manifestantes que este día, a partir de las 8:00 horas, comenzarían los trabajos de nivelación del camino.



Después de lo cual se liberó la vialidad, pero los pobladores amagaron con bloquear nuevamente este día si no cumplían con lo pactado.



Por ese motivo, acudieron la mañana de este lunes con pancartas y lonas para demandar cumplimiento de los acuerdos y analizaban la posibilidad de un nuevo bloqueo; no obstante, hasta el momento la vialidad continúa libre.





Alrededor de las 9:30 de esta mañana, este medio constató la presencia de maquinaria sobre la vialidad.