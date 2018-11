Tiene Seguridad 132 quejas contra policías; 12 relacionadas con huachicol: Delmar

Latienecontra policías estatales, de las cuales, 12 están relacionadas cony otras 12 con actos deAsí lo señaló, secretario de Seguridad del Estado, durante su comparecencia como parte del Segundo Informe de Labores del Gobierno de Hidalgo, en la que informó a los Diputados locales que dichas quejas están en investigación.Sin embargo, para no entorpecer el proceso legal, no reveló detalles de lasen la Dirección de Asuntos Internos de la dependencia.En cuanto al incremento en los índices delictivos en Hidalgo, el Secretario indicó que el alza se observó desde que entró en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal, ya que permite a las personas que son detenidas mientras comenten algún ilícito, como portación de arma, enfrentar el proceso sin pisar la cárcel.En el último año de la administración del gobierno de Hidalgo han fortalecido áreas policiales como monitoreo, análisis e inteligencia, logrando un incremento de 170 por ciento en recuperación de vehículos, 126 por ciento más en decomiso de armas de fuego cortas, o 995 por ciento de incremento en el decomiso de hidrocarburo robado.Lo anterior fue señalado por Delmar Saavedra, quien fue cuestionado durante más de cuatro horas por Diputados locales, en temas de robo de hidrocarburo, hurtos en carretera, a casa habitación, linchamientos, abuso de autoridad, autodefensas, corrupción e, incluso, lePese al récord en el abatimiento de los delitos, dijo:Sin embargo, agregó que “no puede ser que una persona que tiene un arma de fuego o que haya utilizado la información de la Secretaría de Seguridad para después ir a robar hidrocarburo, esté en libertad”, lo que ha generado una mala percepción en cuestión de seguridad.La fuerza con la que cuenta la SSPH, es de 711 administrativos y 2 mil 5 operativos. Además, para el programa Hidalgo Seguro se han destinado 636 millones de pesos.Los diputados José Luis Muñoz y María Corina Martínez pusieron sobre la mesa el tema del robo a transporte de pasajeros en las carreteras México-Pachuca y Pachuca-Tulancingo.En respuesta, Delmar Saavedra señaló que gracias al operativo ‘Murciélago’ abatieron el robo en la zona de Tulancingo, a través de retenes y acciones sorpresa que lograron la detención de bandas dedicadas a este ilícito.La Legisladora de Morena indicó al Secretario que la vía México-Pachuca es la más peligrosa del país; en respuesta, el Funcionario señaló que esta autopista tiene esa particularidad debido a su cercanía con el Estado de México.

Ante el cuestionamiento de la diputada del PRI, María Luisa Pérez Perusquía, por la presunta presencia de grupos de autodefensa en Ixmiquilpan, el Secretario dijo que no se tiene registro en Hidalgo al respecto.





“Las autodefensas no están autorizadas por ningún gobierno. Si estas personas se reúnen para hacer una vigilancia o ayuda a sus semejantes no es ilegal, pero no pueden portar armas, no pueden detener a nadie y en cuanto tengamos conocimiento de su presencia serán detenidos”, expresó.