Pide OCL reclutar policías en universidades

“Ya empezaron el trabajo de tratar de captar elementos en las universidades para una Policía diferente que esperamos dé resultados, que tengan mayores conocimientos, que estén más cerca de la gente, no es una policía reactiva, los jóvenes pueden tener un expediente limpio y lograr una mayor permanencia.

“Es fundamental los temas de salarios, la posibilidad de ascenso, y el reconocimiento social. El modelo actual está rebasado porque es una policía reactiva”, opinó el presidente del OCL, Luis Alberto Ramos.

Programa de Gobierno

Salario de policía raso

Fuerza operativa

El(OCL) pidea las filas de laPara cumplir la meta comprometida al 2021, de pasar de 1,400 a 2,700 policías municipales en León, y, lo principal, que es dar resultados con el nuevo, es indispensableLa nueva estrategia plasmada en elplantea las divisiones de laen:Entonces, anotó, para alimentar a esas Policías de Proximidad y de Investigación hay que reclutar sobre todo en áreas del conocimiento especializadas, como psicología, sociología, criminalística, entre otras. Toca al grupo de Operación Policial la tarea reactiva de intervenir en las riñas, robos, y los otros delitos. Y requerir del apoyo de Estado y Federación para enfrentar a la delincuencia organizada.Hoy el salario del policía, que si bien no es el ideal no obstante, incluso, es más que lo que gana el profesionista promedio, pero ese no es el único factor para reclutar más elementos, anotó el Presidente del OCL, sino el hacer atractiva la carrera policial.Entre los principales puntos que consideró debe atenderse en el respaldo a los policías son:Además propuso sumar a Tránsito al cuerpo de Seguridad para tener una mayor fuerza operativa.El OCL presentó su boletín hemerográfico de octubre (que registra los delitos publicados en medios de comunicación), en el cual reportan que delasLas carpetas de investigación por homicidio doloso en León de octubre 2017 a septiembre 2018 suman 346, un promedio de 30 por mes, reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.

ESTÁN LEYENDO:

-Restringirán venta de alcohol en el Festival del Globo

-En esto gastará el Municipio 80 mdp

-“Fiscalía que sirva Guanajuato” pide evitar pase directo de Zamarripa

-Todo listo para que acampes en el Festival del Globo, pero no en el Metropolitano

ESTÁN VIENDO: