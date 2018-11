La, a través del, le ha devuelto la sonrisa a casiCon el propósito de brindar una atención integral y sin costo a pacientes con labio y paladar hendido, en marzo de 2013 nació este programa que, a la fecha

Gracias al programa ‘¡Tienes que sonreír! UNAMos esfuerzos’, le han devuelto la sonrisa a casi 300 niños en cinco años. Foto: Dulce Muñoz.

Atención integral



“Lo que nosotros queríamos era fomentar el apego del tratamiento y que el paciente y su familia no estuvieran yendo a un lugar y otro para atenderse, buscamos que en un solo lugar se les pudiera brindar una atención integral.

“Buscábamos innovar e implementar una nueva clínica en la cual las puertas estuvieran siempre abiertas y que las personas puedan venir y recibir el tratamiento que necesitan considerando que es más fácil reunir a los especialistas que a todos los pacientes como lo hacen muchas clínicas”, compartió.

¡Tienes que sonreír! UNAMos esfuerzos

El doctor, afirmó que la creación de esta clínica es una iniciativa muy importante que rompe con la forma tradicional de atender a los pequeños con esta anomalía.De acuerdo con el especialista, en México hay mucha incidencia de esta anormalidad del desarrollo, puesActualmente, gracias al programa ¡Tienes que sonreír! UNAMos esfuerzos, la clínica atiende a 497 pacientes y, además de alumnos de esta casa de estudios.

En 5 años, la clínica ha otorgado 7 mil 428 consultas médicas. Foto: Dulce Muñoz.

Empresas sensibles



“Ha funcionado tan bien el programa que el paciente no paga un solo peso. Tenemos la primicia de atender a los pacientes con calidad, es decir, que no porque sean niños a quienes les vamos a dar un tratamiento gratuito vamos a mermar la calidad de la atención, el equipo y la infraestructura.



“Un niño cuando nace con labio y paladar hendido, alrededor de toda su vida necesita de tres a cuatro cirugías considerando que las cirugías salieran perfectas, hemos estimado que un niño acude de 100 a 140 consultas médicas, de manera que el costo que implica para una familia es sumamente elevado”, destacó Sánchez Trocino.

Factores de riesgo

La apariencia



“Esta anomalía genera muchos problemas psicosociales en los niños, no sólo por la apariencia sino también porque cuando no son bien atendidos emiten una voz que no es muy característica, una voz nasal y les cuesta mucho trabajo poder desarrollarse en la escuela, a veces la mamá mejor no los lleva.

Queremos que los niños se integren al entorno para que puedan trascender y desarrollarse y esa es la contribución que hace la UNAM para la sociedad, además del impacto estético que los pequeños llegan a tener”, expresó.

‘La atención es maravillosa’



“La atención es maravillosa porque desde el primer momento que vine a primera cita todos los doctores me atendieron muy bien, son muy amables y me lo tratan y cuidan muy bien. Ahorita lo traigo a que le revisen sus dientes porque le pusieron coronas.

“Estoy muy satisfecha porque a pesar de que es un traslado a otra ciudad valen la pena los resultados que veo en mi hijo, recomiendo al 100% la clínica para que no dejen a sus hijos sin esta atención. Lo mejor es que no nos cobran nada”.

‘Lo van a dejar más guapo’



“En apariencia ya habían hecho todo por el niño pero yo sentía que todavía necesitaba más y por eso lo traje porque cuando llegó, él todavía carecía de muchas cosas y aquí le han brindado la atención para todos sus dientes y también lo atiende una terapeuta del lenguaje.

“Lo mejor es que el servicio es gratuito y son muy humanos, la atención es muy humana y personalizada, por lo que invito a los papás a que traigan a sus hijos y que no los dejen sin atender; entre más chiquitos, los avances pueden ser mucho mejores, no se queden sólo con lo que un médico les diga”, aconsejó.

'Dos caras de la moneda'



“A mí mi mamá me dejó con dos cirugías y hasta ahí me quedé, no me hizo cirugía de la nariz. Y hoy lo importante es que mi hijo se sienta a gusto. Creo que estoy en el mejor lugar, no me equivoqué”, compartió.

‘Estas personas son nuestros ángeles’



“A pesar de que es gratis, es una atención como si pagáramos millones, desde la persona que nos atiende en la entrada hasta los doctores y cuando vamos a la clínica para la cirugía también es un trato muy bueno.

“Yo siento que estas personas son nuestros ángeles del cielo porque de verdad es una gran ayuda y ante todo hacen sentir a los niños muy seguros”, expresó Fátima Reyes Hernández, de 24 años, quien desde hace tres años lleva a su niño de 4 a la clínica.

Cuidados especiales



“Me di cuenta de este lugar por medio de una persona que también tiene un niño así y por un pariente de mi esposo. Vengo del IMSS y nada que ver con este programa, estamos muy contentos con el resultado y avance de nuestro hijo.

“La última cirugía que le realizaron fue en diciembre del año pasado, ya le han hecho dos, una fue el cierre de paladar y otra fue retoque de labio. No tengo palabras para agradecerles tanto que han hecho por mi hijo y por los niños que vienen”, dijo conmovida.

Estos 285 pacientes que se han operado son provenientes de 43 municipios de la entidad y de otras entidades del país como:Esta cobertura se ha logrado por medio de la vinculación de la ENES UNAM León con el DIF Estatal, ya que dicha dependencia estatal apoya con los traslados de los pacientes hasta la clínica y posteriormente los llevan de regreso a su hogar.Por otro lado, para solventar las cirugías y el funcionamiento de la clínica hay empresas del sector salud muy sensibles con la causa que realizan donativos aCabe destacar que el manejo no hospitalario se realiza en la clínica-escuela de la UNAM León por lo que para realizar las cirugías se tiene un convenio con el hospital particular Raúl Hernández, ubicado en el Centro de la ciudad.; sin embargo, se presenta con mayor frecuencia en los sectores más vulnerables de la población debido a que hay factores que predisponen.La edad de la mamá es un factor de riesgo,hay mayor probabilidad de que el bebé nazca con esta anormalidad.También ocurre con mayor frecuencia cuando losy, cuandoMaribel Cisneros Morales, desde hace dos años se traslada de Purísima del Rincón a la ENES UNAM León para que su niño José Guadalupe de cinco años, pueda continuar con su tratamiento luego de la cirugía de paladar hendido.Como consecuencia de un nacimiento prematuro, a José no se le formó el paladar, inicialmente estuvo en tratamiento en el IMSS donde se le practicó una primera cirugía; sin embargo, su familia no tuvo más acceso al Seguro Social por lo que fue llevado al DIF; finalmente fue referido a la clínica-escuela de la UNAM., tiene labio y paladar hendido y su pequeño hijo de 7 años también, por lo que ella no dudó en llevarlo a la clínica de la ENES UNAM.“Aquí van a dejar más guapo a mi niño”, expresó contenta.María de los Ángeles compartió que le tocó conocer las ‘dos caras de la moneda’ al vivir de pequeña la experiencia de tener labio y paladar hendido y ahora con su hijo, lo cual le deja una gran enseñanza como mamá.A los cinco meses de embarazo, Fátima supo que su hijo nacería con labio y paladar hendido, pero en aquel entonces los médicos le informaron que no se podía hacer nada hasta que el bebé naciera. El pequeño nació en una clínica del IMSS y ahí mismo le hicieron el cierre de labio.Buscar mamilas especiales porque no se le puede dar pecho, poner especial atención en las papillas, además de otros cuidados que no son los mismos con un niño normal, son algunas situaciones a las que se enfrentó Fátima al convertirse en mamá.

