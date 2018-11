¿Planeación familiar?, elige la vasectomía sin bisturí

Vasectomía, la mejor opción

¡Procedimiento es gratuito!

¿Es efectivo?

Con el propósito de preveniry propiciar la participación activa de los hombres en su, larealiza las jornadas de vasectomías sin bisturí en el marco delDelen los centros de salud se intensificaráncon motivo de este día que se conmemora el próximo domingoEl doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, infectólogo de la SSG, señaló que con dichas jornadas se busca estimular que la vasectomía sea el procedimiento y lpara el hombre.Informó que en toda la entidad, en lo que va del presente año se han realizado, en León se tienen como metade las cuales ya se han realizado elAntonio Escobar Rodríguez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 7 de León indicó que la vasectomía es un método de planificación familiarque cada vez tiene más auge gracias a su eficacia, además de que esEste lunes iniciaron las actividades de estas jornadas de vasectomías sin bisturí, asimismo el siguiente viernesen el centro de saludse practicarán. Además,se realizan estos procedimientos en centros de salud.La vasectomía es un método de planificación familiarque impide el paso de los espermatozoides por los conductos deferentes; al no logar su cometido, el cuerpo los elimina sin causar problemas en la salud.El procedimiento duray no requiere, ni estudios preoperatorios, por lo que no ocasiona molestias posteriores a la operación y tampoco representa ningún riesgo para la salud del hombre y no afecta elsexual.Antes de realizarse el procedimiento se: tomar un baño y alimentos ligeros, si es posible, se aconseja acudir acompañado y usar ropa interior ajustada. Después de la operación se aconseja: poner una bolsa con hielo cada 30 minutos durante 4 horas, regresar a sus actividades cotidianas, verificar presencia de espermatozoides 3 meses después por análisis clínico, hasta entonces usar métodos anticonceptivos.