"Encarnizamiento terapeútico”



La voluntad anticipada está relacionada con los cuidados paliativos para mitigar el dolor y el manejo adecuado de los síntomas del enfermo, que son supervisados por personal de la Secretaría de Salud y familiares del paciente desde casa.

¿Cómo solicitarlo?

Trámite ante notario

Sólo un paciente hospitalizado



“Por la situación de cultura y religión la gente no lo solicita, además tiene la esperanza que su paciente salga caminando del hospital y se recupere, aun cuando el diagnóstico dice otra cosa los familiares se aferran a la vida de su enfermo”.

Morir con dignidad



Las enfermedades más comunes que sufren quienes promueven la solicitud son cáncer, SIDA y diabetes.



“Ante notario el interesado da testimonio de que ante una situación de enfermedad incurable solicita la voluntad anticipada, el notario la envía con nosotros para su registro y se regresa el documento certificado, en caso del paciente terminal se realiza una constancia directa con nosotros”.

¿Y qué es?

es una de las, por elloEn contraste, la población del Estado, que sería la principal beneficiada, no ejerce este derecho, pues de lasLa Ley de Voluntad Anticipada, que, garantiza la, respetando su voluntad para decidir sobre la aplicación de tratamiento médico hasta su fallecimiento.Con ello se busca evitar el llamado, es decir,El titular de la Unidad de Voluntad Anticipada,, dijo que desde que entró en vigor la ley, a la fecha se han registrado 502 trámites para ejercer este derecho.Explicó que hayde solicitar la voluntad anticipada;La otra esIgual ocurre en caso de que el enfermo sea menor de edad; en las tres situaciones sólo aplica cuando existe un diagnóstico menor a los seis meses de vida.En el caso del trámite ante notario, el titular dijo que suman 501 peticiones, de las cualesLa edad promedio de estas personas es más de 55 años, sin distinción de género.Flores Maldonado aseguró que al ser un trámite jurídico tiene validez y aceptación en el extranjero.El funcionario informó que en cambio, sólo una constancia de voluntad anticipada ha sido promovida por un paciente hospitalizado.Aclaró que el proceso no debe confundirse con la eutanasia, la acción para provocar intencionalmente la muerte de una persona desahuciada.La voluntad anticipada está relacionada con morir de manera digna.La gestión no tiene costo en situación de hospitalización o atención médica con previo diagnóstico de una sobrevivencia menor a los seis meses.Ante notario público, según quien la haga.Flores comentó que, por lo que invitó a la población a conocer del tema y sus beneficios.Con relación a las oficinas que se ubicaban en bulevar Campestre en León y que cerraron desde 2013, dijo que fue para concentrar los trámites en laLa solicitud de voluntad anticipada permite a unTampoco aplica para enfermos crónicos (paralizados, en estado vegetativo), aunque lo solicitaran con plena conciencia, antes de estar en esa situación.1 paciente ha solicitado su derecho desde el hospital; el resto lo hizo preventivamente, mediante notarios.502 solicitudes de aplicación de la ley de voluntad anticipada han sido promovidas desde 2012, cuando entró en vigor.

ESTÁN LEYENDO:

-Pide OCL reclutar policías en universidades

-Restringirán venta de alcohol en el Festival del Globo

-En esto gastará el Municipio 80 mdp

-Todo listo para que acampes en el Festival del Globo, pero no en el Metropolitano

ESTÁN VIENDO: