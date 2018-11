Pidió que no tengan tanta inventiva: "en el periodismo se llama volar, vuelan, vuelan, vuelan". Sostuvo que la "prensa fifí" siempre va a estar en contra suya.



"La prensa fifí tiene todo su derecho a expresarse, lo único que demando es tener la posibilidad de la réplica", indicó.

El presidente electo,desmintió que este fin de semana se haya casado suAseguró que la prensacon esa información: "Ahora que vine a la península, resultó que me esperaron en el aeropuerto, y que venía yo a una boda de uno de mis hijos, pero no los veo todavía animados (a mis hijos). No es verdad. Daban el hotel y la hacienda y el costo de lo que significa hospedarse; es un invento", expresó.Y es que el presidente estuvo el fin de semana endonde presuntamente se realizaría la boda de su hijo.