Asteriscos 91

11-13-2018* Todo apunta que la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, apuesta al olvido colectivo para superar el caso de Olayet Cabrera Carranco. No conforme, trabajadores de la Tesorería capitalina aseguran que continúa la práctica de enviar a algún compañero a recoger el dinero para integrar la nómina del personal sindicalizado sin vigilancia policiaca, como ocurrió con la infortunada.* Crece la expectativa ante la posibilidad de que sean revelados los nombres de algunos funcionarios o ex funcionarios públicos durante el proceso judicial que enfrenta el ex subsecretario de Finanzas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, señalado de malversar 687 millones de pesos, cuyo proceso contendido en tres distintas causas penales será dirimido, de entrada, los próximos meses.* Y hablando de dinero, asalta la duda si los Diputados locales de mayoría morenista estarán interesados en indagar por qué la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo supera a su homóloga nacional (UNAM) en gasto o inversión destinados a Comunicación Social y Relaciones Públicas, oficina ocupada (hace no mucho) por el actual Director del rubro en el Congreso del Estado de Hidalgo.* La idea de organizar una Feria Gastronómica en Pachuca es atribuida a Lorena Gómez Pineda, directora de Vinculación y Promoción de la Secretaría de Turismo. Curiosamente la Funcionaria estuvo presente hace unas semanas en la apertura de una actividad similar desarrollada por la Secretaría de Cultura, donde pudo haberse inspirado. Luego por qué los señalan de duplicar funciones.* En el PAN siguen calentándose los ánimos a fuego lento, muestra de ello son las inconformidades provocadas por sus listas negras, esas que contienen nombres de militantes non gratos para la actual dirigencia, que sin proceso legal de por medio, los acusa de apoyar a otros institutos políticos y por eso les negó su derecho a votar en la elección interna, donde definieron líder nacional.Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.