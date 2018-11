SISTEMA EN CONSTRUCCIÓN

‘Hacen la tarea’ para AMLO

La suspensión definitiva que logró, presidente del Observatorio Ciudadano de León, del nombramiento para cuatro cargos en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción evidencia que a un año de nacer aún está en pañales.Al SEA le urge personal suficiente y calificado para operar, nadie tiene duda de eso, pero del proceso para elegirlos sí, por eso un Juez le concedió la suspensión definitiva de la etapa final, o sea los nombramientos, cuando el proceso de convocatoria estaba en marcha.La presidenta de los comités Ciudadano y del Coordinador,, ya se va. Tocará a su relevo reponer el proceso con todas las garantías de un proceso abierto y transparente. La curva de aprendizaje ya pasó, al SEA se le exigen resultados a la de ya.El gremio constructor de Guanajuato que se reunió en Puerto Vallarta de miércoles a sábado pasado en su 7mo. Foro de Normatividad de Obra Pública concluyó una cosa: piden ganar lo justo por el trabajo, no pagos de más, pero tampoco regalar la chamba.El presidente del Comité Consultivo de la Cámara de la Construcción en Guanajuato,, lo resumió así en la clausura: “Que instrumenten mecanismos transparentes para los fallos de las obras, y que no fallen, como decimos vulgarmente, a las propuestas kamikazes que estén tan baratas que no les garanticen la buena calidad de la obra”.Pero no toda la exigencia está de lado del Gobierno,les recordó a los agremiados el compromiso de “trabajar con ética, calidad y transparencia, que no regalemos nuestro trabajo, hay que cotizar a precios justos y competitivos para tener empresas sanas”.Entre los constructores la coincidencia es que el Gobierno, en todos sus niveles, los tiene ahorcados en sus márgenes de utilidad, que sus costos suben y suben, y los pagos casi no. Además de que ‘el pastel alcanza para pocos’ y la gran mayoría le batalla por un contrato. Por eso piden al Gobierno no tener miedo de asignar directamente, pero con reglas claras.En especial la queja es con las pequeñas obras educativas que les contrata el Inifeg. El gobernadorfue de pisa y corre a Vallarta y, entre otras cosas, instruyó al director del Instituto,, que presente en primera fila, a que les pague bien.La gran noticia para los afiliados a la Cámara de la Construcción es que va en serio la creación de la Unidad Estatal de Costos, dicen ellos que eso, hará que los costos que todos los constructores presenten, y los pagos que las dependencias hagan, se apeguen a la realidad.A pesar del viaje nini el titular de la Secretaría de Infraestructura,, presentaron a los constructores convocados en el famoso puerto de Jalisco al menos un esbozo de un plan de infraestructura para el siguiente sexenio, ni una probadita. El Góber los dejó tranquilos con la promesa de que la inversión en obra no va a recortarse.En la CMIC están ocupados y motivados con la Unidad Estatal de Costos. Y están en la reconciliación con, cuyos nombramientos cuestionaron. El Secretario de Infraestructura los acompañó dos días y el Director del Inifeg estuvo todo el Congreso.La que también anduvo un día de visita al foro de la construcción en Puerto Vallarta fue la alcaldesa panista de Celaya,, quien aprovechó para reunirse en privado con el secretario de Infraestructura,, y también con los socios de la CMIC.La Alcaldesa comentó que le pidió un apoyo con 100 toneladas de mezcla asfáltica para un bacheo emergente en toda la ciudad, que tanta falta le hace. Y sobre grandes proyectos tocará las puertas para que se construya el puente vehicular en Av. Irrigación, y dos macrocentros deportivos. Con esa lista de deseos irá este jueves a la Cámara de Diputados.Los estudiantes de la Universidad de Guanajuato aplicaron 107 mil encuestas, cumpliendo la meta que era de 103 mil, en respuesta a una petición que el Gobierno Federal electo, que encabeza, encomendó a las universidades públicas como insumo para definir las políticas públicas para la educación superior en el próximo sexenio. El rector general de la UG,, acompañó a los estudiantes en el Campamento Líderes UG 2018 y les agradeció por esa tarea.