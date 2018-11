Los macheteros de Morena

Sicanceló la obra más importante del siglo de un plumazo, ¿por qué su designado líder del Senado,no iba a darse el gusto de acabar con las comisiones bancarias de un machetazo?El remezón, que le dieron a la bolsa y a los bancos en un día, cuenta el tamaño de la. Tuvo que intervenir el nombradopara aconsejar que dieran marcha atrás. En unas horas los bancos y el mercado de valores habíany sus guajiros nunca lo imaginaron. Se sintieron los héroes de los oprimidos, los campeones combatientes de la injusticia y la usura financiera. En pocas horas vieron que el mundo no funciona en blanco y negro, sino en una interminable paleta de colores y tonos de gris.Se presume que los bancos perderían un ingreso de 100 mil millones de pesos al año si dejaran de cobrar comisiones. Si la banca pierde esas utilidades, el erario perdería 30 mil millones en impuestos, porque la tasa del ISR es del 30%. El asunto tuvo que consultarse conquien se encargará de esa dependencia pero no se hizo.ni lo pensó, nomás faltaba, si él es el representante de la soberanía popular. Lo más seguro es que le haya dicho a su jefeque iban a rescatar una tonelada de dinero para el pueblo sabio. Una solución simplona.Si los bancos pierden el ingreso de las comisiones, al día siguiente elevarían las tasas de interés que cobran. Tasas ya de por sí de usura cuando se trata de préstamos al consumo en tarjetas de crédito o a la nómina (hasta el 70% anual o más). Sin embargo el golpe es tan grande como decirle alque a partir de ya se elimine el IVA.El “error de noviembre” pudo ser tan grave como el de octubre porque de un machetazo populista hicieron temblar a los mercados, despeñaron al peso y espantaron al capital. Tal vez esa debería ser la primera lección para los morenos: con el capital, con los empresarios no puedes jugar a las patadas sin tener una reacción igual y en sentido contrario.Que se puede y se deben limitar los cobros en comisiones bancarias, es cierto. Que los diferenciales de tasas que cobran los bancos extranjeros enson el doble o el triple de lo que cobran en. Cierto. Que si los bancos ganan mucho y están capitalizados sin mayores riesgos cobrando comisiones. Cierto.El asunto es que los bancos podrían cobrar menos comisiones, menos tasas de interés al consumo si hubiera formas más expeditas de recuperar sus carteras cuando la gente no quiere pagar. Y, sobre todo, si se alienta la competencia y se permite la entrada y la creación de más bancos. Necesitamos cien bancos más.Después de una, después de laen el 94, México tiene un sistema financiero sólido, sano y operando. Falta mucho para que cumpla con su función a plenitud. Aquí la cartera de los bancos apenas representa el 37% de lo que producimos al año. En Chile pasa del 100%. Hay muchísimo mercado, muchísimo terreno para aumentar el crédito, instrumento indispensable para el crecimiento económico. (Continuará)