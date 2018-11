Nube Estéril

EL JUEZ CIRO

El pasado martes 6 de noviembre AM Hidalgo cumplió un año de vida con la tarea de brindar información oportuna y de utilidad a la sociedad, a través de una plataforma digital.La mayoría de los que trabajamos en este medio de comunicación procedemos de diarios impresos, iniciamos nuestro oficio en algún periódico o semanario, con una mentalidad forjada por los tiempos de cierre de edición y los caracteres que limitaban nuestras notas.Difícil cambiar la costumbre, destruir el molde con el cual trabajamos durante años para adentrarnos en la vida digital, los formatos y las maneras de laborar que dicta la web y las redes sociales, mucho más dinámica y en continua actualización.El reto es mayor cuando se debe ofrecer información verificable y precisa, obtenida de una o varias fuentes, en el menor tiempo posible con la finalidad de ganar la nota, obtener una primicia, marcar la agenda.No diré que lo logramos, pero puedo asegurar que lo intentamos cada día, con cada nota que subimos a la web, en cada publicación en nuestras redes sociales, con la finalidad de crear nuestra audiencia que exige mejores contenidos.Renovarse o quedarse rezagado en el camino, ahora lo que importa no es solo la calidad de la información, la cual no debe descuidarse nunca, ser cada vez más rigurosos, pero además, también trabajar la forma para presentar notas, investigaciones, crónicas, reportajes, fotos.Más que nunca, la forma cuenta para garantizar que nuestras publicaciones serán vistas y no pasarán inadvertidas.Y lo más importante, no olvidando que nuestro quehacer periodístico está inmerso en una sociedad con carencias que demandan ser escuchadas y publicadas, desde los campesinos de la Huasteca, los migrantes del Valle del Mezquital y los indígenas de la Sierra Otomí-Tepehua.Nos tocó salir previo al inicio de un proceso electoral federal que dejó un cambio de gobierno y modificó la conformación de los Congresos locales, lo cual cubrimos a cabalidad con nuestros reporteros.Durante ese lapso dimos cuenta de la vida política y sus anuncios de inversiones y logros alcanzados, pero además informamos los sucesos que marcan a diario lo cotidiano: conferencias, accidentes, declaraciones, robos, las protestas, que no faltan, por obra pública y manifestaciones que demandan justicia social.Qué sigue en esta plataforma digital, seguir en la agenda de la información, generar contenidos novedosos, atractivos, con temas comunes para todos: falta de agua, el tráfico, los baches, hasta llegar a las grandes investigaciones, producto de rigurosa documentación.El juez Ciro Juárez González tiene una vez más un caso candente entre sus manos: el señalamiento de peculado contra el subsecretario de Finanzas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Pablo Pérez Martínez.La madrugada del viernes, unas horas después de la detención del exfuncionario, al juez se le veía serio, incluso molesto porque la audiencia tuvo que ser suspendida durante media hora al filo de las 5 de la mañana, por cuestiones de logística de la sala.Incluso, la defensa de Pérez Martínez acusó un tribunal con tendencia al gobierno, lo que de inmediato descartó el juez al cuestionar qué postura debería asumir para evitar que la parte acusada pensara eso.