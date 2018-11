Chocan militares y vehículo particular

Chocaron, está mañana un Jeep con militares y un automóvil particular, en Pachuca.



Transitaban sobre el bulevar Felipe Ángeles, frente a Plaza Galerías.



De acuerdo con autoridades, no hubo lesionados, solo pérdidas materiales.



Agentes de Tránsito y Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública atendieron el caso.



Comentaron que, con base a las evidencias y versiones, el conductor del vehículo oficial tuvo la responsabilidad.



También llegaron representantes de aseguradoras para lograr un acuerdo.



El automóvil tipo Sonic tuvo daños en la parte posterior.



El militar que manejaba tiene las iniciales S.F.H.H.



M.E.F.B., mujer, conducía el coche particular. Como hubo un arreglo extra judicial, no fue necesario asegurar las unidades y remitir el caso al Ministerio Público.

