Ocho de cada diez mujeres desconocen la violación como causal de aborto: Ddeser

“Uno de estos (municipios) es Tula, en donde se va a difundir que interrumpir un embarazo por violación es legal y lo tiene que garantizar el Estado”, comentó Miranda Rodríguez.



“No es posible que a una niña víctima de violación, ahora se le imponga una maternidad forzada donde no solamente se le viole su libertad a decir si quiere o no tener relaciones, sino que también se le imponga la maternidad y también está en peligro de perder la vida” enfatizó.



En, solomujeres saben que es legal laderivado de una violación, por ello, durante 2019, la(Ddeser) Hidalgo se dedicará a difundir las causales por las que se puede realizar este procedimiento sin consecuencias penales.Bertha Miranda Rodríguez, presidenta deen Hidalgo, comentó que recientemente realizaron un sondeo para saber si mujeres conocían las causales existentes en el estado para interrumpir un embarazo, el cual arrojó que solo dos de cada diez saben que een casos deCon base en los resultados del sondeo que se realizó en distintos municipios de la entidad, la organización impartirá pláticas informativas durante 2019 en las demarcaciones donde registraron los mayores índices por desconocimiento de la normativa en materia.El aborto está incluido dentro del capítulo V del Libro Segundo del Código Penal para el Estado de Hidalgo, normado por los artículos 154 al 158, este último incluye cuatro causales por las que el aborto es legal.Entre ellas se encuentra que el aborto sea resultado de una conducta culposa de la mujer, es decir, como resultado de algún accidente o acción no planeada.La segunda causal contempla un aborto derivado de una violación, siempre y cuando se haga dentro de los primeros 90 días de gestación y que el delito se haya denunciado ante el Ministerio Público antes de interrumpir el embarazo. En el caso de mujeres de escasos recursos, los gastos serán absorbidos por el Estado.En ese mismo apartado se incluye el aborto derivado de alguna conducta atípica contemplada dentro del Artículo 182 del mismo Código, que menciona el embarazo no deseado provocado por medios clínicos.La tercera causal es cuando exista riesgo para la vida de la madre en caso de no interrumpir el embarazo.Mientras que la última causael aborto en caso de que el producto padezca alguna alteración genética grave o congénita que pueda provocar daños físicos o mentales en el neonato; esto, previo diagnóstico de dos médicos especialistas.Seguro te interesa: