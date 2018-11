El ‘Corazón de México’ se volvió también capital de la moda y el altruismo a través de la quinta edición delSiguiendo el eslogan “Dress To Give” el evento cumplió su objetivo; durante tres días acercó las tendencias actuales de la moda a sus invitados que con su asistencia ayudarán para la construcción del nuevo(CRISMA).Todo comenzó con un coctel de bienvenida en el que invitados especiales y diseñadores conocieron la colección otoño-invierno 2018 del queretano Alex Medina con propuestas para dama y caballero.Por la mañana del día siguiente el creativo de Oaxaca, René Orozco, consintió a los asistentes con una colección para caballero y el estreno exclusivo de su marca para dama Cardamomo, todo esto durante el ‘Hat Brunch’.Sombreros y tocados fueron usados en la Hacienda Los Picachos donde también se ‘pujó’ en la subasta de una pieza del artista chileno Mauricio Avayu y joyería de The Opal Mine, con el fin de sumar para la obra benéfica de la plataforma de moda que dirige Blanca Salinas.La marca mexicana de cosméticos Xantería reconoció la trayectoria y talento de ocho damas bajo la presea “Mujeres que Inspiran”.Entre las galardonadas estuvieron la filántropa regiomontana Liliana Melo de Sada; la directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, Sarah Hoch y la makeup artist, Mayela Vázquez, entre otras.Ese día de actividades concluyó en el centro de convenciones La Casona donde se ofreció un coctel previo a la muestra del talento de cuatro creativos mexicanos.Directo desde Querétaro Galo Bertin mostró una propuesta de sastrería al igual que Deitx & Co. En ambas colecciones se presentaron blazzers, chamarras, abrigos y otros elementos ideales para la temporada actual.Por su parte Ángel Grave y Luciana Balderrama se encargaron de consentir al público femenino, el primero con una selección de diseños coloridos con estampados a rayas muy contrastantes con los outfits de la sinaloense quien dejó dominar al color negro en sus creaciones en las que las transparencias fueron recurrentes.Para despedir el evento, ayer se mostraron en La Casona diseños para las damas de Mónica Lucía Medina y Gregorio Sánchez y para los caballeros de Vicent Agostino con su marca Doce Cero Tres y del invitado internacional, el costarricense Fabrizzio Berrocal.La cosa no paró ahí ya que la soprano italiana Filippa Giordano se encargó de amenizar una cena show con el material de su más reciente producción discográfica “Friends & Legends”, el cual es una recopilación de temas retro.Fue así como durante tres días el sentido altruista y gusto por la moda de personas de diferentes partes de la República se reunieron en la denominada “Mejor Ciudad del Mundo”.