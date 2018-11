La antiguavolvió a abrir sus puertas para recibir ahora alquienes se presentaron como parte del programa delBajo la dirección de Enrique Eskeda, la agrupación de música presentó el espectáculo “”, con obras fueron seleccionadas en una convocatoria que realizó el ensamble en conjunto con el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS).El repertorio incluyó siete obras, algunos de compositores guanajuatenses, y el concierto contó con la proyección de mapping en 3D creados por Josué Alcántar.Los efectos visuales estuvieron basados en el concepto del agua como expresión artística y respondían en tiempo real a la música tocada en vivo en el recinto.Los leoneses abarrotaron la plaza de gallos en el concierto del Ensamble A Tempo, y previo al inicio del espectáculo algunos no ocultaron la emoción por conocer el histórico lugar recientemente reabierto.La historia, el proceso de su restauración y el concepto del lugar son algunos de los temas que más causan curiosidad, así como los futuros eventos que se tiene programados en el recinto.La casa contigua a la plaza fue donde Ruth Hernández Rangel vivió parte de su vida, y volver a entrar al lugar causó en ella una alegría incontenible.“Yo no la vi destruida, salí de aquí como a los 14 o 15 años. Ahora, me alegra volver a venir porque fue vivir mi infancia en esa casa fue una cosa preciosa”, compartió.