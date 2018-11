¿Cuántos grandes jugadores han pasado por el León? El equipo sigue y el jugador, adiós. Un Club es el patrón, es el dueño, es el que toma las decisiones que sean prudentes y no hay vuelta de hoja, ellos son los que mandan, los jugadores son aves de paso. Hay veces que uno tiene que aceptar que ya diste lo que tenías que dar y punto.

No me cabe la menor duda de que, ejemplar dentro y fuera de la cancha ypero hoy el club es el que manda. UnPara bien o para mal, así es la vida del jugador. hay veces que el Club te los pone , así es la historia del futbol, todo tiene un principio y un fin.Eso sí,Tal vez no tiene la misma velocidad o el mismo futbol, pero la experiencia cuenta mucho. Ha sido un jugador que se ha cuidado, queAhora, a Boselli no le ayuda en nada que el equipo ha decepcionado, que le fue mal y no calificó. Eso también cuenta porque si no das resultados, no hay vuelta de hoja y se deben hacer cambios.los resultados son los que avalan y hoy no hay resultados buenos y el equipo se encuentra en un lugar muy bajo.Una Copa del Mundo, no.Cinco Copas, sí.Di no a las drogas, sí al deporte.Si quieres, te ayudamos.