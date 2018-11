Jesús Martínez debe vender a Leonel, ya. Al mediocampista ya lo ofrecieron a Necaxa y Querétaro, sin contar el posible interés que pudiera persistir en Toluca, donde la rompió. Una fuente muy cercana a Leo me pasó el dato, fue la misma que no me falló cuando hablé de su regreso a La Fiera para este torneo.

El canterano cones Leonel López, un tipo que sabe con la pelota, que la pisa, que la trata bien. Sabe lo que tiene y por eso lo cotizan.Quedarse con Leonel era, hasta antes de hacer esta columna, lo que creía que debería hacer la directiva del León para la siguiente campaña y quizás, para los próximos años., no sé si en dos o hasta tres millones, pensando en un negociazo. Según el portal Transfermarkt,. Dinero con el que Jesús Martínez, El Presi, podría adquirir a un refuerzo de la misma calidad pero en otra zona del campo.Qué tal si, soñando como en cada Draft,un Ismael Sosa o un Leandro Ramos. Digo, obvio sé que todos estos valen más que Leonel, pero con esa lana, ya el esfuerzo por contratar no es imposible.Además,y por jugadores que no costaron 10 pesos. Alex Mejía, quien vino como campeón de Copa Libertadores, y Pedro Aquino, mundialista, seguirán jugando, eso está claro, así como Iván Rodríguez.No hay que pensarle,Entiendo a Chucho cuando le quieren dar “una baba”, diría mi padre, por un jugador que tiene un futuro, si se cuida y no pierde piso, enorme, hasta de Selección Nacional.La versión de “Hay poco dinero por la construcción del Nuevo Estadio”, es sólo una cortina de humovender la parte que resta de los derechos del ecuatoriano Marcos Caicedo y por qué no, como ya lo opiné en otra columna , desprenderte de William Yarbrough. PD: Se vienen pocas altas para el Clausura 2019. OK, que sean pocas, pero bien pensadas.Twitter: @omaroseguera