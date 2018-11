Messi es un gran jugador pero Pelé era de otro mundo: Rivelino

2018-11-13 14:04:26 | VÍCTOR EDUARDO GALVÁN

Roberto Rivelino, mítico mediocampista campeón del Mundial México 70 con Brasil dejó claro que no hay mejor jugador que Pelé en la historia

Foto: MAARCA



Esto en conferencia de prensa previa a la investidura de 12 personajes al Salón de la Fama del Futbol ubicado en el parque David Ben Gurion de Pachuca.

A Rivelino le pidieron una comparación entre el fútbol desplegado por Messi y Pelé, por lo que dejó en claro que no hay mejor futbolista en la historia que O Rei.

“Para mi Pelé es de otro planeta, de otro mundo. No puedo compararlo con nadie. El jugó un futbol que no he visto a nadie jugar, por eso no se puede comparar. Messi es un gran jugador, tanto que de los mejores del mundo”, dijo.

Pelé y Rivelino jugaron juntos por muchos años en la selección brasileña, fueron campeones en el mundial celebrado en nuestro país en 1970.

CERCA OCTAVA INVESTIDURA AL SALÓN DE LA FAMA.

Esta tarde se llevó a cabo la conferencia de prensa con seis de los doce personajes del futbol que serán investidos la noche de hoy en la octava generación de galardones.

Cafú, Roberto Rivelino, Héctor Miguel Zelada, Roberto Baggio, Carlos Salvador Bilardo, Silvia Neid, y María Eugenia "la Peque" Rubio.

Juan Alberto Schiaffino como Decano Internacional y Arlindo dos Santos y Aaron Padilla como Decanos Nacionales además del técnico Miguel Mejía Barón y Fernando Bustos, ex jugador de Cruz Azul.