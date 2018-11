“No vine a quedarme sólo por un torneo, quisiera quedarme dos o tres años pero también tengo que hacer que el equipo funcione mejor”, aseguró el estratega del equipo verdiblanco que desde ayer, inició su pequeña gira en Estados Unidos.

León tendrá partidos amistosos ante Fresno y Chivas

#FierasSinFronteras



Estamos listos para el partido de mañana ante @FFCFoxes



¿Cuántos paisanos estarán en el Chuckchansi Park? pic.twitter.com/yEhpUvN05t — Club León (@clubleonfc) November 13, 2018



“Esto es de resultados, de que tu equipo juegue bien al futbol, que le agrade a la gente pero estoy en lucha de ello, de lograr que el equipo sea más competitivo (...) Ahora debemos tener más calma, en estos días tendré una junta más en forma con la directiva”, señaló Ambriz.





Declaraciones de nuestro DT. Ignacio Ambriz desde Fresno, donde disputaremos un partido amistoso el día de mañana. ⚽️



pic.twitter.com/FEedUTOGGU — Club León (@clubleonfc) November 13, 2018

Salvar a un equipo que no inició bien la temporada no era tarea fácil, pese a esto,, equipo en el que desea permanecer “dos o tres años”.Debido al receso obligado en la Liga MX por la fecha FIFA,y esta noche jugará el primero de dos partidos amistosos que tiene programados en territorio estadounidense.En el duelo de hoy en el Chukchansi Park, ante el Fresno Football Club,una en la que ya tiene contemplada a los juveniles de Fuerzas Básicas, quienes serán parte importante de una escuadra que desea regresar a los primeros planos.El estratega dirigió la práctica que ayer realizó León pensando no sólo en el amistoso de hoy,equipo al que enfrentará el domingo en el Cotton Bowl de Dallas.