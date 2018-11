Adrián Uribe al fin responde sobre su relación con Marimar Vega

El actor y comediante responde



"Dicen que Adrián se va a casar ahora, pasamos de que estaba enfermo, de que casi no cargaba a los peregrinos, a que ya está perfecto y dicen por ahí que regresó con Marimar Vega, que fueron novios hace mucho"



"Yo hablé con Adrián y le dije:' Oye, fíjate que Marthita anda diciendo que andas con esta niña Vega, con Marimar Vega' ; y qué crees que me dijo: ' No está nada confirmado' , no hay nada confirmado son palabras de mi querido Adrián Uribe"

Luego de que se diera a conocer la separación de Marimar Vega y el actor Luis Ernesto Franco, surgieron rumores sobre el motivo del divorcio y de inmediato 'saltó' el nombre de Adrián Uribe, ex novio de Vega.Se dijo que era el tercero en discordia y que pudo ser el causante de la ruptura, incluso. Sin embargo la actriz no se pronunció al respecto y tampoco el comediante.Pero la cosa no queda ahí; ya supuestos conocidos sugieren que Marimar regresó con Uribe y que incluso están planeando casarse.Como relata Radio Fórmula, la periodista Martha Figueroa habló de eso en su programa 'Con Permiso' y dijo que allegados a la pareja afirman que tienen "una cosa tremenda".Luego Juan José Origel dijo que habló él mismo con Adrián Uribe y que el actor le contestó: