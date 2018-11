Famosa productora, desesperada, llama a rescatar a José José

"Tenemos que rescatar a nuestro amigo #JoseJose!"

Opinan que el cantante no quiere ser rescatado

Que hay que hacer señora @Tina_Galindo yo vivo en Los Angeles y se de leyes para proteger a los señores de la tercera edad. Y por supuesto soy administradora de José José desde que tenia 10 años — Rocio Ash (@ash_rooe) November 11, 2018



“Me llegan rumores, comentarios, donde esta niña está esperando que se muera mi papá para incinerarlo, con la mayor intensión de que no se pueda hacer una autopsia, se dice que ya tiene todo el numerito vendido con la televisora de allá, que si el féretro, que si el carruaje, qué sé yo”

La productora teatral Tina Galindo, junto con Ricardo Rocha, salvó la vida del 'Príncipe de la Canción' enla década de los noventa al rescatarlo de la calle e internarlo en un centro de rehabilitación por su alcoholismo.Y una vez más la productora se preocupa por José José, luego de que su hijo mayor, José Joel, dijo que no sabe nada de su padre y que teme que su hermana menor Sarita Sosa lo tenga encerrado y esté poniendo en peligro su vida.Galindo pide rescatar a su amigo, de quien se dice que perdió sus capacidades mentales.Algunos le respondieron que la apoyan y otros que tal vez el cantante no quiere ser rescatado. José Joel dijo que su padre podría tener un final triste pero que siempre lo amará y que lo mejor que tiene de él son sus recuerdos.Hace poco dijo que trató de verlo y le negaron el acceso, diciéndole que su padre no quiere verlo, cosa que no cree que sea cierta.También ofreció una conferencia de prensa y dijo que Sarita tiene en pésimas condiciones al cantante, que vive a sus costillas e incluso esperaba su muerte cuando lo trasladó a Miami.Con información de Quién y TVNotas.