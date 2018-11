Santa Ynez Valley

San Luis Obispo

Morro Bay

Cayucos Bay

San Simeon y el Hearst Castle

Piedras Blancas

Cambria

Parte fundamental deles la tranquilidad de su costa. Como en las películas, renta un auto, es más, si tienes la posibilidad, cumple el cliché de conducir un, un coche muy querido por los locales (en 1968 fue lanzada la edición especial Mustang California GT CS).Ve parándote en los pueblos que te gusten. Desdetoma la carretera 246 hasta la famosa Highway 101 y dirígete aDirecto son dos horas de camino, pero si te vas parando, puedes disfrutar cinco o seis horas que se pasarán volando.Saliendo de Santa Bárbara County, sus imponentes montañas son favoritas entre los ciclistas, también es hogar de muchas de lasde la zona. Aquí se cosecha eldefamoso por la película “Entre Copas” (2004). Uno de los viñedos más accesibles por carretera es Robledo.La ciudad es bellísima y tiene buenos restaurantes, como elespecializado en mariscos. Pero lo mejor es elque tiene la vista más espectacular de la costa central. Es fácil para caminar y la puesta del sol no tiene precio.A media hora de la ciudad de San Luis Obispo. Es un clásico puerto vacacional y de retiro, famoso por una gran roca en la costa, que sirve como santuario de leones marinos y nutrias californianas, visibles desde el muelleTiene muchas galerías de arte y buenos restaurantes de mariscos. Destaca Windows sobre el muelle. Su parecido con la ficticia ciudadde la cinta "Los Pájaros", de Alfred Hitchcock, te dejará con la boca abierta.A diferencia de Morro Bay, que es más turístico, Cayucos es pequeño y ciento por ciento residencial. Su muelle es tranquilo, apenas con algunos músicos y pescadores. Es posible ver ballenas o delfines en el mar durante las primeras horas del día. Eso sí, tiene muy buenos lugares sociales, como el café, cuyos waffles no te debes perder; el barcon música en vivo y pista de baile; el restaurante, estilo Funk Zone (pero en medio de la calma), y las galletas de sal de mar Brown Butter, únicas de Cayucos. Hay variedad de sabores y duran en caja hasta dos meses.Las montañas de lafueron el lugar elegido por el magnate de las comunicacionespara levantar su palacio en 1920. Fue amigo deentre muchas otras celebridades. Orson Welles lo retrató de forma ficticia con todo y su castillo en la mítica película "El Ciudadano Kane". El palacete abre a las 8:15 de la mañana y ofrece cuatro tours: de la casa principal, los "bungalows", las piscinas y de la torre del castillo. Cada uno cuesta 25 dólares. Las obras de arte y los objetos no le piden nada a un museo renacentista de Europa. Es visita obligada.hearstcastle.orgA 10 minutos del Castillo Hearst está un mirador de elefantes marinos llamadoEn estas playas reposan los mamíferos adolescentes y sus madres, que esperan a los machos de su largo camino. De mayo a agosto pueden verse cientos de ellos, realmente cerca. Es gratuito y de las mejores experiencias que recordarás por el resto de tu vida. Prometido.www.elephantseal.orgEs un pueblo sin playa, pero es el elegido por los lunamieleros por ser escondite secreto. Cerca de aquí está lafamosa por tener un enorme corazón en medio de las viñas.A lo largo de la avenida principal se distribuyen salones de catas de vinos finos. Durante septiembre, elconvoca al concurso de coches antiguos Pinedorado. Visita el pequeño hotel. Tiene un animado bar, un restaurante muy bueno y un invernadero.www.cambriapineslodge.comNo te pierdas: