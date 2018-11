Resguarda morgue más de 60 cuerpos sin identificar en Hidalgo

“Corremos el riesgo de vernos superados y no queremos que eso nos pase; por eso estamos implementando la posibilidad de contar con un cementerio forense donde, además, exista permanentemente la posibilidad que el cadáver se ha reconocido”, expresó.



Latiene bajo su resguardo aproximadamentede personas, yaunque no implica un problema para el, buscan concretar el proyecto de un panteón.Esto, con el fin de evitar, tal como ocurrió en Guadalajara, Jalisco, donde las autoridades de justicia tuvieron que utilizar un tráiler con refrigeración para resguardar 157 cadáveres.Por tal motivo, la PGJEH pretende concretar el proyecto de unque albergue los cuerpos de personas que hasta el momento no han sido reclamados por familiares.En cuanto al estado de los 60 cuerpos, el procurador de Justicia,, informó que aún son manejables en términos de higiene y conservación, con la intención que sean identificados por algún familiar para que puedan reclamarlos.Por el momento, no se cuenta con el espacio o terrenos idóneos. Sin embargo, están en búsqueda de uno para almacenar los restos.