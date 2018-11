Descarta Irapuato que haya amenazas contra policías, a pesar de asesinatos

señaló que no hay reportes de amenazas realizadas por parte de integrantes dela policías municipales de Irapuato.Esto luego de que AM publicó las cifras de una encuesta delque refleja que unos mil 200 policías estatales y municipales han sido amenazados por delincuentes o por el crimen organizado desde el año pasado.señaló que no hay registro de estas amenazas en Irapuato, pero que se continúa con el apoyo a los elementos, como también se atiende el tema de la salud para los integrantes de la corporación de seguridad con programas de alimentación y de ejercicio para mantenerlos sanos y en el peso adecuado para que no corran riesgos en materia de salud.El alcalde señaló, al ser cuestionado sobre la ejecución de, que no todos ellos recibieron amenazas así que no se puede relacionar con el mismo asunto.