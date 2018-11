Obesidad

Los, una es ely otra elUnosAsí lo revela una encuesta del INEGI, que entre otros aspectos diagnosticó el grado de violencia que viven y sus condiciones de salud.En este último aspecto, ely laLas cifras consideran un total de unos 11 mil 800 oficiales, entre municipales, estatales y agentes investigadores de la Procuraduría de Justicia.El ejercicio estadístico revela cinco situaciones que padecen los policías durante sus labores: discriminación, amenazas de delincuentes y el crimen organizado, amenazas verbales, lesiones por agresiones físicas, y robos y asaltos en la calle o el transporte público.La más común es la. Más de 2 mil 300 policías fueron víctimas.Le siguen las amenazas de delincuentes o del crimen organizado, que enfrentaron mil 194 uniformados y después están lasLas lesiones porson la cuarta causa de victimización, con 640 policías heridos.Y en quinto lugar están los. A esta situación se enfrentaron 206 elementos.En lo que va del año han sido asesinados más de 60 agentes de las corporaciones de seguridad municipales y estatales.Sobre las condiciones de salud, la encuesta reveló queSe detectó quey otros; juntos representan el 75% de los policías que hay en la entidad.También señala que al menosLa Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial se aplicó enEntre los municipios encuestados están:Siete de cada 10 policías en Guanajuato tienen sobrepreso u obesidad, revela la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP) que el INEGI realizó por primera vez.También señala que en la entidad al menos 500 policías padecen diabetes.Con la información de 11 mil 783 policías, entre estatales y municipales, el INEGI detectó que cinco mil 745 tienen problemas de sobrepeso, mientras que tres mil 115 tienen obesidad; juntos representan el 75% de los policías que hay en la entidad.Además de la diabetes registran otras enfermedades que aquejan a los agentes; al menos 763 tienen hipertensión arterial y 99 casos de VIH.Aunque unmil 483 estatales y mil 688 municipales no realizan deportes, lo que los pone en riesgo de engordar.Sus actividades laborales también les han generado otros problemas de salud, como aumento o disminución de peso,En el caso de León, para aspirar a ser policía municipal se debe medir eny enEn cuanto a su peso deben estar entre los rangos del Índice de Masa Corporal (IMC) como mínimo de 18.5 y hasta 24.9. El IMC se obtiene de la talla, peso y altura.El INEGI también contempla estos rangos, si es menor de 18.5 se considera bajo de peso y mayor de 24.9 sobrepeso u obesidad.Para entrar a la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León los candidatos deben pasar distintas pruebas físicas, psicológicas, motrices y médicas.Una de las causas por las que varios de los aspirantes no llegan a pasar el primer filtro es que no cuentan con el peso requerido.La Academia les brinda a los cadetes una comida diaria basada en un menú que cuenta con el contenido calórico necesario para realizar sus actividades, el cual es vigilado por una nutrióloga.El desayuno y cena van por parte del estudiante, aunque se les da información nutrimental para comer sano.Personas que presenten enfermedades crónico degenerativas no pueden presentar el examen del primer filtro, pues su salud estaría en riesgo.

