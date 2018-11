Perdieron su trabajo 9 mil personas en tres meses

RAZONES DEL DESEMPLEO

CADA TRES MESES INCREMENTA EL DESEMPLEO

Tan solo enque laboraban en, lo que representa undeen el índice de. Actualmente en la entidad hay 40 mil 207 personas sin ocupación remunerada.Las numerarias se deprenden de la, correspondientes al tercer trimestre de 2018, que elaboró elDe abril a junio de 2018, en el estado había 30 mil 867 desempleados; no obstante, la cifra incrementó en un lapso de tres meses.Pues durante el periodo de julio a septiembre del mismo año, dicha cifra aumentó a 40 mil 207 personas, lo que representa un incremento de 30.26 por ciento en el índice de desempleo.Es decir, las estadísticas del INEGI muestran que entre junio y septiembre de 2018, 9 mil 340 personas perdieron su trabajo.La ENOE tiene como objetivo "proporcionar información estadística sobre las características y aspectos laborales" de la población en México.Los resultados pueden ser consultados en:La Encuesta de Ocupación detalla que en Hidalgo son al menosprincipales por los que las personas carecen de un empleo.El primero es que 20 mil 607 hidalguenses 'perdieron su trabajo'; en tanto que 12 mil 60 renunciaron al que tenían.Por otra parte, al menos 4 mil 763 se encuentran desempleados por carecer de experiencia laboral, mientras que 2 mil 115 cerraron un negocio propio. Las 121 causas restantes no fueron especificadas por el INEGI.Los tabulados de la ENOE muestran que en el primer trimestre de 2018 el número de desempleados era de 30 mil 196 personas. De las cuales, 17 mil 763 eran hombres y 12 mil 433 mujeres.Para el segundo trimestre (abril a junio) las cifras se modificaron, toda vez que 18 mil 749 hombres no tenían un trabajo, al igual que 12 mil 118 mujeres, que suman un total de 30 mil 867 personas.Cabe mencionar que el pasado 11 de noviembre, Hidalgo obtuvo un reconocimiento por la generación de fuentes laborales formales, estimulo que recibió del secretario federal del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián.